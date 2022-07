Grid de largada da Fórmula 1: classificação GP de Silverstone 2022

No treino classificatório deste sábado (02/07), Carlos Sainz, da Ferrari, fez a volta mais rápida e garantiu a pole position no Grid de largada da Fórmula 1. O piloto marcou o tempo 1:40.983 e por isso vai largar em primeiro lugar no domingo, no GP da Inglaterra pelo Circuito de Silverstone. Completam o pódio Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, Ferrari.

Esta é a primeira pole position da carreira de Sainz. Confira o grid completo para a corrida de Silverstone.

Grid de largada da Fórmula 1 no GP de Silverstone 2022

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10º Nicholas Latifi (Williams)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15° Esteban Ocon (Alpine)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Sebastian Vettell (Aston Martin)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Lance Stroll (Aston Martin)

Como foi o treino classificatório de Silverstone – Grid de largada da Fórmula 1

O sábado de treino na F1 foi marcado por muita chuva na pista de Silverstone, na Inglaterra. Hamilton e Alexander Albon marcaram boas voltas, até Leclerc aparecer na pista e tomar a ponta. Porém, a alegria do monegasco durou pouco, já que Verstappen logo pisou no acelerador para marcar a volta mais rápida. Entre os 9 minutos restantes, os dois seguirem revezando na primeira posição entre os melhores tempos no Grid de largada da Fórmula 1,

Russell respondeu aos adversários para colocar a Mercedes na primeira posição mas, assim como tem sido na temporada, Verstappen novamente reassumiu a liderança com o melhor tempo.

O tempo abriu e o sol ameaçou a aparecer. Enquanto isso, os pilotos lutaram para se manter no Q1. Verstappen se manteve na ponta, com Hamilton, Sainz e Leclerc no destaque. Foram eliminados Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher e Stroll.

Para o Q2, Latifi surpreendeu até mesmo os torcedores da Williams ao ocupar a décima posição. Hamilton também fez boa volta, assim como Leclerc e Verstappen, que logo assumiu a liderança da classificação. Enquanto isso, a chuva voltou em Silverstone, deixando os pilotos ainda mais atentos. Com o fim da segunda etapa foram eliminados Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo e Ocon.

No Q3, a terceira e última etapa do treino de classificação neste sábado, a chuva não deu trégua para os pilotos da Fórmula, com o tempo completamente nublado e embaçado. No entanto, assim que a corrida começou o tempo novamente ficou limpo.

Com pneus intermediários, os pilotos entraram no circuito de Silverstone para disputar a volta mais rápida da etapa. Alonso foi o primeiro a buscar o tempo, enquanto Verstappen assustou a Red Bull ao dar rodar na pista.

Leclerc conseguiu melhorar o tempo e superou o holandês para fazer a volta mais rápida aos três minutos. Porém, mesmo com todos os problemas definidos, Verstappen fez o melhor setor e o melhor tempo. Ao mesmo tempo, Hamilton e Russell apareceram para deixar o grid completamente embaralhado.

Enquanto isso, a chuva apertou novamente em Silverstone. No mesmo tempo, Leclerc e Sainz conseguiram apontar para as primeiras posições com o melhor tempo, até Verstappen mais uma vez fazer a volta mais rápida.

No entanto, o finalzinho do Q3 foi emocionante para quem assistia. Sainz conseguiu apontar para a primeira posição com o tempo de 1:40.983 no Grid de largada da Fórmula 1, com Verstappen e Leclerc sem conseguirem bater o rival. Dessa maneira, o espanhol fez a pole position pela primeira vez na carreira, deixando os oponentes para trás, sem chances para Verstappen.

Que horas vai começar 0 GP de Silverstone?

A corrida da Fórmula 1 de domingo, 3 de julho, vai começar às 11h (horário de Brasília), diretamente da Inglaterra pelo Grande Prêmio de Silverstone.

A décima etapa da temporada na Fórmula 1 promete grandes emoções na mais antiga pista da competição. Para o torcedor que está ansioso para a disputa, o canal da BAND, na TV aberta, é quem transmite a corrida no domingo.

A emissora exibe a corrida para todos os estados do Brasil de graça, com narração de Sergio Maurício, comentários de Reginaldo Leme e reportagem de Felipe Kieling.

Para assistir online, basta sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com) ou o aplicativo BandPlay, disponível de graça para Android e iOS.

