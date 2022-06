José Leôncio descobre que Tadeu não é seu filho: Filó abre o jogo

Apesar da confissão, mãe do peão voltará atrás e dirá que ele é sim filho do rei do gado

José Leôncio descobre que Tadeu não é seu filho na novela Pantanal. Filó (Dira Paes) revelará a verdade para o peão, mas logo se arrependerá e voltará atrás. Na versão original da novela, o fazendeiro admite durante uma conversa com a mulher que sempre soube que o rapaz não era seu herdeiro legítimo.

José Leôncio descobre que Tadeu não é seu filho – se o roteiro seguir o mesmo de 1990, ele dirá que sempre soube que o rapaz não é seu filho legítimo. Por enquanto, Filó irá confessar para o peão que ele não é herdeiro do fazendeiro, mas logo voltará atrás e tentará convencê-lo do contrário.

Em cenas que irão ao ar nesta terça-feira, Guta (Julia Dalavia) provocará a família Leôncio ao dizer que Tadeu não se parece com Zé. A discussão fará com que Tadeu fique com a ‘pulga atrás da orelha’ e questione a mãe sobre a verdadeira identidade de seu pai.

“Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”, dirá Filó. “Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu. “Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela.

O peão ficará completamemte chocado com a revelação e questionará o motivo pelo qual Filó mentiu. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará a dona de casa.

Porém, ela voltará atrás na confissão e voltará a dizer que José Leôncio é sim o pai do jovem. A cozinheira dirá que só disse aquilo pois era o que o filho queria ouvir e pede para que um raio caia na sua cabeça caso ela estiver mentindo. Tadeu será convencido pela mãe que é herdeiro sim do rei do gado.

Como foi em 1990?

Na primeira versão da novela, José Leôncio descobre que Tadeu não é seu filho na reta final da trama. Na verdade, ele dirá durante uma conversa com Filó que sempre soube que o rapaz não era seu herdeiro.

“Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o fazendeiro. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz Filó sobre Tadeu é filho de José Leôncio.

Eles não imaginam que Tadeu está escutando toda a conversa atrás da porta. “Já desconfiava. Me enganaram a vida inteira, mentiram pra mim, diacho. Vou picar a mula daqui, nunca mais ninguém vai ouvir falar de mim”, diz ele. O peão fugirá da fazenda, mas encontrará o Velho do Rio (Osmar Prado) que o convencerá a voltar.

Apesar de não ser herdeiro legítimo de Zé, Tadeu vai ajudar Jove (Jesuíta Barbosa) a assumir os negócios do pai na reta final da novela, ao lado de José Lucas de Nada (Irandhir Santos). O rei do gado morre no capítulo final e cabe aos seus filhos tocarem o império que ele construiu.

