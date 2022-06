Guta termina com Tadeu, que corre atrás do perdão do pai

Guta termina com Tadeu, que corre atrás do perdão do pai

Guta termina com Tadeu no capítulo desta segunda-feira, 27, em Pantanal. A jovem vai finalmente admitir para si mesma que não ama o peão de verdade e colocará um ponto final na relação. Desolado, o filho de Filó (Dira Paes) tentará reatar com José Leôncio (Marcos Palmeira), com quem brigou por causa da namorada.

Guta termina com Tadeu na novela Pantanal

Guta termina com Tadeu e decide não se casar com o peão na novela Pantanal. As cenas irão ao ar nesta segunda-feira. Depois de algumas idas e vindas, além da pressão de seus pais para que se casa, a filha de Tenório (Murilo Benício) dirá que quer encerrar a relação dos dois.

Ela já vinha dando indícios que não amava Tadeu – Guta foi questionada até mesmo por Zé Leôncio, que perguntou na cara dura se o que ela sentia pelo peão era amor. Ela apenas respondeu que queria ver onde essa história iria levá-la.

A relação dos dois também fica desgastada devido à pressão para se casarem por parte de Tenório. O vilão quer colocar as mãos no dinheiro de José Leôncio e acredita que a maneira mais fácil é se sua filha se unir oficialmente ao namorado. Esperto sobre as intenções do ‘amigo’, o rei do gado reprova totalmente o relacionamento entre seu filho e a garota.

José Leôncio faz com que Tadeu escolha entre a namorada ou morar na fazenda. O peão, que está apaixonado pela jovem, rompe com o fazendeiro e passa a morar na casa de Guta.

Diante do término, Tadeu não verá outra opção que não seja pedir desculpas para o pai. No mesmo capítulo, o filho de Filó pedirá perdão para José Leôncio.

O rompimento do casal deve ser definitivo. No final de capítulo de terça-feira, 28, Guta decidirá ir embora do Pantanal após a confusão com Tadeu. Ela estará de malas prontas quando mudará se ideia, já que Marcelo (Lucas Leto) aparecerá na fazenda ao lado de Tenório. Os dois vão ficar cada vez mais próximos e viverão um romance proibido.

Zé Leôncio ficará desconfiado de indireta de Guta em Pantanal

Guta vai causar mais confusão antes de romper de vez com Tadeu na novela Pantanal. A jovem vai dar a entender que não acredita que o peão seja filho legítimo de José Leôncio e deixará o fazendeiro com a ‘pulga atrás da orelha’. Depois que a jovem deixar a fazenda, ele chamará Filó para uma conversa a sós.

“Eu num entendi o que a Guta quis lhe dizê…”, começará ele. A dona de casa até tentará cortar o assunto, mas não conseguirá. O rei do gado insiste em saber por que a jovem fez aquele questionamento. “Eu me pergunto por quê?”, perguntará o peão. “Porque nóis dois nunca ingulîmo esse namoro…”, retrucará Filó.

“Vâmo louvá a Deus esse casamento num tê dado em nada. E rezá pra que o Tadeu encontre um novo amor… Dessa veiz um amor que preste!”, dirá Filó, encerrando a conversa.

No entanto, o questionamento de Guta também deixará Tadeu desconfiado da mãe. Sem escolhas ela terá que confessar para o filho que ele não é filho do fazendeiro e que ela mentiu a vida inteira. A dona de casa se justificará dizendo que fez isso para salvar a vida de seu amado. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará

O capítulo desta segunda-feira de Pantanal começa às 21h30, horário de Brasília, na Globo.

Depois de saber se Guta termina com Tadeu, leia também: Tibério pede Muda em casamento e se surpreende com resposta.

+ Quantos anos tem Camila Morgado, a Irma de Pantanal?