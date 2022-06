Velho do Rio morre? Entidade é vítima de incêndio no Pantanal

As cenas que irão ao ar nesta segunda-feira (27) vão deixar em dúvida se o Velho do Rio morre. O personagem de Osmar Prado será vítima de uma queimada que acontecerá na região e ficará entre a vida e a morte. José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ter um mau pressentimento e ficará agoniado.

Velho do Rio morre na novela Pantanal?

O Velho do Rio não morre em Pantanal. Em cenas que vão ao ar nesta segunda, a entidade vai ver um fazendeiro e seus capangas indo atear fogo na mata. O pai de todas as sucuris protege as belezas da região e tenta impedir que o fogo se alastre pela mata.

No entanto, ele acabará sendo vítima do incêndio. O Velho do Rio terá a pele tomada pelas chamas e correrá risco de morrer.

Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio terá um mau pressentimento. O rei do gado começará a sentir uma pontada no peito e um grande cansaço, que o deixará preocupado. Ele também sente que algo ruim está acontecendo. O protagonista irá até a capela e fará uma oração para que Deus o livre da sensação ruim que está sentindo.

A entidade será salva ao assumir a forma de sucuri. Ele será levado pelos bombeiros da região, que o levarão para um Centro de Reabilitação de Animais e receberá os devidos cuidados.

Sendo assim, a resposta se o Velho do Rio morre é não. Pelo menos por enquanto – no último capítulo da trama, haverá um encontro entre ele e José Leôncio que será esclarecedor para o fazendeiro. Mas até lá, o rei do gado precisa conviver com o mistério sobre o sumiço de seu pai, o velho Joventino (Irandhir Santos), e porque a entidade nunca aparece para ele, mas sempre conversa com outros moradores de sua fazenda.

Velho do Rio salva Juma

O Velho não só sobrevive ao incêndio, como terá um papel importante nas próximas semanas quando José Lucas (Irandhir Santos) tentar beijar Juma (Alanis Guillen) à força.

Ao lado da onça Marruá, ele conseguirá convencer o neto a deixar Juma em paz na tapera. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima semana.

José Lucas verá uma brecha para se aproximar ainda mais da protagonista quando ela e Jove (Jesuíta Barbosa) se desentenderem novamente e passará um tempo com a menina-onça na tapera. No entanto, os dois não vão ter qualquer tipo de envolvimento amoroso e o romance entre eles nunca irá acontecer.

Será então que José Lucas tentará beijar Juma à força. Ela tentará expulsá-lo do local, mas ele se recusará. “Juma, eu não quero a riqueza do meu pai, não, eu não quero nada que é dos meus irmãos. De tudo o que eu vi aqui, eu só quero você”, diz.

A namorada de Jove negará de imediato, o que levará o caminhoneiro a tentar beijá-la à força. “Pode arrancar minhas orelhas, pode até virar onça se você quiser, mas eu vou dar um beijo na sua boca.”

Juma corre, mas acaba sendo alcançada e derrubada no chão pelo primogênito de José Leôncio. O abuso será interrompido pela chegada da onça Marruá, animal no qual Maria (Juliana Paes) reencarnou após ser assassinada. O Velho também chega e dá uma bronca no caminhoneiro: “não está vendo que ela não quer?”.

Será então que ele deixará o local e aos poucos, a obsessão pela menina-onça irá se dissipar.

Depois de saber se o Velho do Rio morre, veja também: Músicas da novela Pantanal crescem mais de 1700% no Spotify.

