Filho do Almir Sater na novela Pantanal: quando Gabriel Sater aparece

A espera finalmente acabou! Falta pouco para o filho do Almir Sater dar as caras na novela Pantanal. O ator e cantor Gabriel Sater é bastante aguardado no elenco do folhetim do remake e tem um personagem misterioso que foi interpretado pelo próprio Almir na versão da TV Manchete, em 1990.

Quando o filho do Almir Sater vai aparecer na novela Pantanal?

O filho de Almir Sater vai aparecer na novela Pantanal a partir do dia 9 de maio, segunda-feira. O personagem vai pisar na trama pela primeira vez no capítulo 37 do remake, com o objetivo de salvar a vida do velho do rio.

Neste episódio, Trindade chegará na fazenda de José Leôncio e contará para Tadeu (José Loreto) e Tibério (Guito) como salvou a vida da entidade vivida por Osmar Prado. O peão vai conseguir manter o velho do rio vivo depois que o protetor do pantanal levar um tiro de Muda.

O disparo não será propositalmente para acertar o velho, a moça estará em pânico por conta da onça que ronda a tapera e por isso dará um tiro na porta.

Se o remake seguir os mesmos passos da versão original de Pantanal, o personagem do filho de Almir Sater irá conquistar um trabalho na fazenda da família Leôncio e se tornará um dos parceiros de Tibério. Interpretados por Almir Sater (Trindade) e Sérgio Reis (Tibério), a dupla dividiu muitos momentos musicais na atração.

Foi revelado até agora que haverá uma batalha de viola entre Gabriel Sater e Almir Sater na novela Pantanal. Os dois estarão a beira de uma fogueira quando Trindade e Eugênio resolveram duelar.

Ao longo da trama do personagem de Gabriel Sater, o violeiro vai se envolver com Irma (Camila Morgado), com quem terá um filho. Além disso, ele é conhecido na região por ter pacto com o diabo.

Outras novelas de Gabriel Sater

A única novela em que Gabriel Sater atuou até hoje foi Meu Pedacinho de Chão. O folhetim era a segunda versão da obra de Benedito Ruy Barbosa e foi ao ar nas telinhas da Globo em 2014.

Na trama, ele interpretou o violeiro Viramundo. O rapaz era talentoso e se revelava um compositor tão bom quanto. O namoro com Milita (Cintia Dicker, atriz esposa de Pedro Scooby) na trama foi escondido por algum tempo, mas o casal consegue se casar depois.

Além deste trabalho na televisão e da novela Pantanal, o filho de Almir Sater também já atuou no cinema e no teatro. Ele foi Lucca no longa metragem Coração de Cowboy (2018) e Darcy na peça Nuvem de Lágrimas, em 2015.

Amor de Índio – Canção tema de Juma e Jove na voz de Gabriel Sater

As cenas do romance entre Juma e Jove no remake de Pantanal recebem a canção Amor de Índio como tema. Originalmente de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, a música ganhou uma nova versão na voz de Gabriel Sater e tem feito sucesso. Os pedidos nas redes sociais para que a regravação vá para as plataformas digitais de música são muitos.

A primeira vez que o público ouviu Amor de Índio cantada por Gabriel Sater foi em julho de 2021. O filho de Almir Sater se apresentou ao lado do maestro João Carlos Martins em uma live especial do orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi-SP. O maestro convidou Gabriel para interpretar canções clássicas, como “Tocando em Frente”, “Romaria”, entre outras.

Assista a canção Amor de Índio na voz de Gabriel Sater a partir de 43:50 da live que o cantor fez ao lado do maestro João Carlos Martins:

