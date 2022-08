Juliano Cazarré tatuagens: veja os desenhos do ator

As Juliano Cazarré tatuagens chamam atenção quando o ator está sem camisa nas telas. Fã de tatuagens, o Alcides da novela Pantanal fez a sua primeira quando ainda era menor de idade e só conseguiu tal “vitória” porque insistiu muito para que sua mãe o liberasse. Hoje, o famoso tem mais de 10 imagens espalhadas pelo corpo. Elas até contribuíram na composição de um de seus personagens, lá em 2015.

Como são as Juliano Cazarré tatuagens

Juliano Cazarré revelou em entrevista ao site oficial da Globo, em 2015, que tem mais de dez desenhos pelo corpo. Desde então, o ator não comentou em novas entrevistas se aumentou sua coleção de tatuagens. Algumas remetem ao mar, como um polvo e uma sereia. Já outras possuem representações diferentes, como uma caveira, um coração, um tigre, um dragão, entre outros.

Na época em que revelou a quantidade de imagens que tatuou pelo corpo, o famoso falou bastante sobre o assunto, por conta de seu personagem MC Merlô na novela A Regra do Jogo (2015 – 2016), de João Emanuel Carneiro. Merlô era um funkeiro disputado pelas Ninfa (Roberta Rodrigues) e Alisson (Letícia Lima) e filho único de Adisabeba (Susana Vieira).

Para compor o personagem, a produção da novela usou as tatuagens verdadeiras do famoso – que ficam na lateral do corpo e nos braços – e criou uma falsa em seu peitoral. Essa nova tatuagem continha asas, um diamante e rosas, e desapareceu do corpo do ator após as gravações do folhetim. Com imagens recentes do ator nas redes sociais, e até na novela Pantanal, é possível ver que hoje o seu peito continua intacto e sem nenhum desenho.

Já os espaços mais visíveis, como os braços e a lateral da cintura, continuam marcados. Quando interpreta um personagem que não deve ter nada pelo corpo, Juliano Cazarré tatuagens são cobertas por maquiagem.

Primeira tatuagem

Entre as Juliano Cazarré tatuagens, a primeira foi realizada quando o famoso tinha apenas 17 anos de idade, em 1997 – hoje ele está com 41 anos. Ele precisou da autorização da mãe, por ser menor de idade. Ainda na entrevista ao site da Globo, o famoso contou que passou oito meses “enchendo o saco” da mãe para ganhar a permissão.

A mulher acabou cedendo e fez companhia para o filho no dia de sua primeira tatuagem. O ator também revelou que mais tarde, a matriarca acabou se tatuando também e hoje tem por volta de uns quatro desenhos pelo corpo.

Juliano Cazarré tatuagens VERDADEIRAS

Tatuagem FALSA no peito de Juliano Cazarré

Família – Juliano Cazarré é casado?

Juliano Cazarré é casado com a jornalista, stylist e editora Letícia Bastos Cazarré. Os dois estão juntos há mais de uma década e são pais de cinco crianças.

O mais velho entre os filhos do ator é Vicente, o menino tem 11 anos de idade. Em seguida na família vem Inácio, de 9 anos. Depois, Gaspar, que completou 3 anos de idade em abril. Maria Madalena, de pouco mais de 1 ano, era a caçula da família até junho de 2022, em que veio ao mundo a pequena Maria Guilhermina, a quinta filha do casal.

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença cardíaca rara, e por isso precisou de internação durante pouco mais de seu primeiro mês de vida. O casal recebeu o apoio de amigos, fãs e conhecidos nas redes sociais durante o período.

A menina ganhou alta do hospital no começo de agosto, após passar por uma cirurgia, que foi realizada no coração logo após o parto da criança. “A vida quer viver. Celebrando um mês de vida da nossa guerreirinha Maria Guilhermina ao lado da minha leoa, da mulher mais forte que eu conheço e que, por uma graça inexplicável de Deus, é a minha esposa”, celebrou o ator no Instagram pouco antes da alta da filha mais nova.

