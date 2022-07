Alcides morre na novela Pantanal? Remake traz mudanças

Foi revelado que algumas cenas do destino de Alcides no remake da TV Globo foram modificadas pelo autor Bruno Luperi. A castração que todo mundo sabe que o peão sofre nas mãos de Tenório será diferente do que aconteceu nas telinhas em 1990. O que leva ao questionamento: Alcides morre na novela Pantanal de 2022 ou terá o mesmo desfecho da versão da extinta Manchete?

Alcides morre na novela Pantanal depois da castração?

Por enquanto, a única revelação sobre o destino de Alcides é que a castração terá cenas mais leves do que as exibidas em 1990. Ao que tudo indica até agora, Alcides chegará ao fim da novela vivo, como aconteceu na versão original. A informação de que as cenas da castração não serão sanguinárias e fortes como na versão antiga, partiram do próprio ator Juliano Cazarré, no programa de Ana Maria Braga no final do mês de julho, o Mais Você.

O artista não deu detalhes sobre como será a sequência, mas a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, apurou a informação e descobriu como será a cena. Tudo se passará pelos olhos de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que se mostrará horrorizada com o fato, mas o público não verá nada.

Será o seguinte, o casal será sequestrado por Tenório (Murilo Benício). O vilão vai separar a dupla, ele ficará com Alcides e trancará Maria em um quartinho. Ela então escutará os gritos do amado e tentará assistir ao momento pelas frestas da porta do cômodo. O público verá o horror nos olhos da mulher, mas a violência da castração não será mostrada.

Se Alcides não morre na novela Pantanal, então o que acontece no final?

Se o autor Bruno Luperi não modificar o final do personagem de Juliano Cazarré, quase Alcides morre na novela Pantanal com a castração, mas o peão sobrevive para ver mais um dia nascer. Porém, ele não sossegará até acabar com Tenório.

O peão conseguirá a sua vingança nos capítulos finais da trama. Ele vai encurralar o rival na beira do rio, com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira). Alcides aproveitará um momento de distração do vilão e vai enfiar uma lança em sua barriga. Tenório morrerá e terá seu corpo jogado no rio para as piranhas.

Zaquieu vai se ferir durante o conflito, mas ele será levado a um hospital em Campo Grande e conseguirá se recuperar. Depois disso, Alcides decide ir embora do Pantanal com Maria Bruaca. Os dois sobem na chalana e se mudam para o Sarandi, no Paraná, terra natal do peão.

Tenório descobriu traição de Maria Bruaca com Alcides e prometeu se vingar na novela. Relembre cenas:

Tenório também vai tentar matar família de José Leôncio

Além de quase Alcides morre na novela Pantanal por causa da castração, Tenório vai planejar maldades com outros personagens na trama. Para isso, ele contratará o matador de aluguel Solano (Rafa Sieg). A missão do jagunço será acabar com a família de José Leôncio e seu primeiro alvo será Zé Lucas, que acabará baleado. O rapaz vai sobreviver porque terá a ajuda do Velho do Rio, que cuidará de seu ferimento.

Depois, o matador planejará assassinar Tadeu, mas falhará quando Zefa descobrir tudo. Pouco eficiente em sua tarefa, o jagunço tentará matar Juma, mas ele será morto pela jovem, que se transformará em onça para se defender.

Para quem não lembra das motivações do vilão, Tenório tenta matar a família de José Leôncio por dois motivos: ele quer as terras do vizinho e também deseja se vingar do rei do gado por incentivar Maria Bruaca a procurar a justiça para se separar legalmente de Tenório e conseguir metade dos bens do ex-marido.

Vilão não vai conseguir matar inimigos e ainda perderá filho

Tenório vai fracassar em acabar com a família de José Leôncio e também não matará Maria Bruaca e Alcides, a quem jurou vingança por causa das traições. No entanto, a maldade do vilão se virará contra ele e quem acabará morto será o próprio filho de Tenório. Roberto, o caçula de Tenório com Zuleica, será assassinado.

O rapaz morava em São Paulo, mas é levado com o irmão Renato e a mãe Zuleica para o Pantanal por Tenório, que desejava atormentar Maria Bruaca com a presença de sua segunda família na fazenda. De acordo com Patrícia Kogut, do O Globo, o rapaz será morto por Solano, o jagunço de Tenório.

Tudo vai acontecer durante um passeio de barco da dupla, o matador de aluguel vai afogar o rapaz porque Roberto vai flagrar o jagunço armado e desconfiará que ele é o responsável pelo atentado contra a vida de Zé Lucas. O matador vai calar o rapaz por medo de ser pego pelo crime.

Esta também é uma mudança de Bruno Luperi para o remake de 2022. Na versão da Manchete, Roberto era morto por uma sucuri. O rapaz foi puxado para o fundo do rio e devorado pelo animal enquanto fazia um passeio de barco sozinho.

