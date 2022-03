Juma e Jove em Pantanal 2022: conheça a história dos protagonistas

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) são o casal protagonista da novela Pantanal, que estreia em 28 de março na Globo. O destino dos personagens estava interligado antes mesmo deles existirem, já que suas mães engravidaram no mesmo período e os bebês nasceram a pouco metros de distância um do outro. Abaixo, relembre a a história dos mocinhos.

O que acontece com Juma e Jove em Pantanal?

A história do casal Juma e Jove em Pantanal começa quando Maria Marruá (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz) se mudam para o Pantanal em busca de um lugar para viver. Eles haviam perdido todos os seus filhos durante um conflito por terras com poderosos fazendeiros no Paraná.

Ao mesmo tempo, José Leôncio (Renato Góes) se apaixonou por Madeleine (Bruna Linzmeyer) durante uma viagem ao Rio de Janeiro e trouxe a mulher para morar com ele no Pantanal. No mesmo período, a ricaça e Maria engravidam de seus filhos, Jove e Juma.

Entretanto, enquanto Juma cresce em meio ao Pantanal, Jove é criado no Rio de Janeiro com a mãe – Madeleine não se adaptou a vida na região centro-oeste e fugiu para a capital fluminense depois do nascimento do filho.

Há um salto no tempo na novela e trama avança 30 anos. Já adulto, Jove decide retornar para a região onde nasceu para se reaproximar de seu pai, José Leôncio.

É então que ele e Juma se conhecem e se apaixonam. Apesar do forte sentimento, o casal precisa atravessar as barreiras sociais e culturais para conseguirem se entender e ficar juntos. Ele é um jovem moderno criado na zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto ela é uma garota selvagem que cresceu em meio aos animais do Pantanal, e ainda possui o poder sobrenatural de se transformar em onça-pintada quando se sente ameaçada.

Entretanto, Jove se sente rejeitado pelo pai e decide voltar ao Rio de Janeiro. A essa altura da trama, ele já está muito envolvido com Juma e sofre por ter que ficar longe de sua amada.

O casal fica junto?

Juma e Jove ficam juntos no final da novela Pantanal, ao menos na primeira versão da novela exibida pela TV Manchete em 1990.O casal não consegue ficar longe um do outro e agora é Juma quem decide aterrissar em terras cariocas para encontrar seu amado. A filha de Maria Marruá, entretanto, também sofre um choque cultural e não se adapta.

Jove então decide se mudar de vez para o Pantanal. Agora, ele está mais disposto a aderir ao estilo de vida local. O personagem finalmente se acerta com o pai e se torna um peão pantaneiro.

Vale lembrar que esta é a história da versão original da novela. O remake está sendo adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor do folhetim. Ainda não se sabe quais serão as alterações feitas pelo dramaturgo.

O remake de Pantanal estreia em 28 de março, segunda-feira, às 21h30, na Globo. O folhetim entra para substituir Um Lugar ao Sol.

