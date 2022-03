Novela Pantanal elenco original: compares os atores da 2ª fase do remake

Cristiana Oliveira e Marcos Winter no elenco original da novela Pantanal (à esquerda) e Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa (à direita) no remake - Foto: Reprodução/IMDB/Globo/João Miguel Júnior

A partir do dia 28 de março, a TV Globo irá exibir o remake de Pantanal no horário nobre do canal, de segunda a sábado, depois do Jornal Nacional. Primeiro serão exibidos os capítulos da primeira fase, em que alguns personagens estarão mais novos, depois acontecerá um salto no tempo no folhetim. Veja quais atores você vai conferir na segunda fase e quem viveu o personagem no elenco original da novela Pantanal.

Primeira fase da novela Pantanal: o que sabemos do remake da Globo

Jove foi Marcos Winter no elenco original na novela Pantanal

Na versão de 1990 da novela Pantanal, Marcos Winter foi o personagem Jove no elenco original da produção. O ator viveu o filho de José Leôncio com Madeleine, que é levado para o Rio de Janeiro quando a mulher decide que não quer continuar no pantanal.

Depois de anos, já adulto, Jove retorna para reencontrar o pai. Na segunda fase do remake da Globo, o personagem será interpretado por Jesuíta Barbosa.

Juma no elenco original da novela Pantanal e no remake

A filha de Maria Marruá foi interpretada por Cristiana Oliveira em 1990, o papel foi um dos projetos mais famosos da atriz e até hoje a famosa é lembrada como Juma. A personagem é conhecida pelo temperamento forte e vive um romance com Jove durante a trama. No remake, o papel ficou com a novata Alanis Guillen, que até então atuou em apenas uma novela, Malhação – Toda Forma de Amar (2019).

José Leôncio na 2ª fase de Pantanal

Na segunda fase do folhetim, José Leôncio aparecerá anos mais velho e por isso será interpretado pelo ator Marcos Palmeira, que esteve no elenco original da novela Pantanal. Na segunda etapa do folhetim em 1990, o papel foi do ator Claudio Marzo, que também interpretou, Joventino, pai de José, além do Velho do Rio. Marzo faleceu em março de 2015, depois de ser internado com um quadro de pneumonia.

Irandhir Santos terá personagem diferente na segunda fase

O ator vai ser Joventino na primeira fase e José Lucas de Nada na segunda. O pernambucano foi escolhido para os dois papéis, pois Lucas é neto de Joventino e vai impressionar os personagens ao chegar na fazenda de José Leôncio com a mesma aparência de falecido pai do fazendeiro. Na versão da TV Manchete, o papel de José Lucas foi do ator Paulo Gorgulho, que também participará do remake como o peão Ceci.

Filó na 2ª fase de Pantanal

Filó vai aparecer bem jovem na primeira fase e depois será substituída pela atriz Dira Paes na segunda etapa da novela. Na versão original, a atriz que interpretou Filó mais velha foi Jussara Freire. A personagem é mãe de Tadeu e conheceu José Leôncio em um prostibulo.

Elenco original da novela Pantanal x remake: Madeleine

Na segunda fase da novela Pantanal, Madeleine será interpretada pela atriz Karine Teles. Em 1990, o papel foi da atriz Ítala Nandi, conhecida por O Pulo do Gato, Que Rei Sou Eu?, entre outras. Na trama, a personagem conhece José Leôncio quando ele viaja ao Rio de Janeiro, os dois se apaixonam e a moça vai morar com o fazendeiro no pantanal, porém, Madeleine resolve voltar para a cidade e leva o filho do casal embora.

Camila Morgado na novela Pantanal

Camila Morgado será Irma na segunda fase do folhetim, a personagem é irmã de Madeleine e será papel de Malu Rodrigues na primeira fase. Na versão original do elenco da novela Pantanal, o papel de Irma mais velha ficou com a atriz Elaine Cristina.

José Loreto terá papel que foi de Marcos Palmeira

José Loreto vai interpretar Tadeu, filho de Filó, no elenco da novela Pantanal da TV Globo. O ator só dá as caras na segunda fase do folhetim e foi papel de Marcos Palmeira na versão original do folhetim. Em 1990, Palmeira viveu Tadeu e agora o ator carioca retorna ao universo da novela para interpretar o personagem que foi seu pai na TV Manchete.

Atores que viverão os mesmos personagens em ambas as fases

Alguns atores irão aparecer apenas na primeira fase do folhetim, outros apenas na segunda, mas há também aqueles que estarão na novela Pantanal desde o começo e continuarão até o final, como Juliana Paes que viverá Maria Marruá em ambas as fases.

Almir Sater também não contará com substituto, o ator será Eugênio, o responsável pela chalana que faz a travessia dos visitantes pelo rio e também quem leva mantimentos aos moradores do local. O Velho do Rio também terá apenas um ator, Osmar Prado, que aparecerá no final da primeira fase da novela e depois seguirá pela segunda.

