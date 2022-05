Juma e Jove namoram na vida real ou relação fica na novela Pantanal?

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) são o casal do momento. Assim como na primeira versão da novela, os personagens conquistaram o público, que torce para que os dois fiquem juntos no final. Tamanha química entre os atores fez a audiência questionar se Jove e Juma namoram na vida real.

Juma e Jove namoram na vida real?

Não se sabe se Juma e Jove namoram na vida real. Os atores Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen não assumiram um relacionamento até agora, apesar de haver indícios que os dois poderiam estar se envolvendo fora das telinhas.

Em março, o jornal Extra afirmou que o romance dos atores havia saído da ficção e passado para a vida real. Os atores estariam vivendo um affair após Jesuíta, que é abertamente bissexual, terminar o namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi. Em outubro de 2021, ele já havia declarado à revista GQ que “estava numa fase bem hétero”.

Durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em abril, o ator negou o envolvimento com a colega de elenco. “As pessoas confundem [sobre o romance]. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse à Quem.

Jesuíta pode até ter negado o namoro, mas um vídeo que circula nas redes sociais deixou os fãs ainda mais suspeitos de que os dois estariam envolvidos. As imagens mostram o ator entregando um bolo de aniversário para Alanis, que completou 24 anos de idade na última semana, e os dois dão um selinho.

Diante da repercussão, foi a vez da atriz negar os rumores. “Cara, muitas vezes eu olho e fico pensando: ‘Da onde tiraram isso?’. Hoje, tenho convicção de que não vale a pena ficar tão grilada com isso, com o que as pessoas falam, com a galera criando suas versões dos fatos. Não tem como não ser [apenas bons amigos]. Ao gravar uma novela, o elenco passa muito tempo junto e acaba virando família. É muito divertido todo esse processo de fazer Pantanal. O Jesuita é muito querido”, disse à revista Quem.

Final de Juma em Pantanal

Se o romance entre Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen não é real fora das telinhas, o de Jove e Juma terá um final feliz na novela.

Jove decidiu ficar de vez no Pantanal para ficar ao lado de Juma, mas está sofrendo com o choque cultural. O rapaz acredita que a vida na tapera não é para ele. Além disso, nos próximos capítulos, José Lucas de Nada (Irandhir Santos) vai conhecer a menina-onça e se apaixonará por ela.

Zé Lucas não vai conseguir conquistar a protagonista, já que Jove é o verdadeiro amor dela. Por volta do capítulo 115 da trama original, o filho de Madeleine (Karine Teles) e Juma se casam em uma cerimônia que também celebra a união de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

Na reta final da trama, Juma engravida e dá à luz na beira do rio. A menina vai se chamar Maria Marruá Leôncio, em homenagem a sua mãe.

