Jove e Juma Pantanal: Jesuíta e Alana se beijam nos bastidores

Alanis Guillen fez aniversário na última sexta-feira, 20, e ganhou um bolo em meio às gravações da novela das nove. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Jesuíta Barbosa entrega o presente para a protagonista, que lhe dá um beijo. As imagens reforçam os rumores de que Jove e Juma de Pantanal trouxeram o romance para fora das telinhas.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa estão namorando?

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa nunca assumiram o romance publicamente, mas o jornal Extra afirmou em 23 de março que Jove e Juma de Pantanal estão namorando. Os boatos ficaram mais intensos após os atores se beijarem em vídeo da comemoração do aniversário da protagonista.

À revista Quem, Jesuíta negou, durante o Carnaval deste ano, que estaria namorando a sua colega de elenco. “A gente está feliz com o sucesso da novela, as pessoas estão assistindo. É uma obra que é uma saga, precisamos de um tempo para entender o que acontece. Estou defendendo o meu (risos). As pessoas confundem. Espero que isso [o romance] dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse o famoso.

O ator é abertamente bissexual, assim como Alanis, e teria terminado recentemente o namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi.

No Instagram, Jesuíta postou uma declaração em homenagem ao aniversário da colega: “Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa! Um beijo bom”. A atriz respondeu “Meu coração. Transborda”.

e pensar que em 1990 marcos e cristiana não se davam muito bem nos bastidores de pantanal e agora em 2022 jesuita e alanis são bem o oposto ou seja quebraram a maldição pic.twitter.com/ogw1bDHBLK — jules (@theobelles) May 22, 2022

Qual o final de Jove e Juma em Pantanal?

Juma e Jove ficam juntos no final da novela. Na primeira versão de Pantanal, os protagonistas se casam e têm uma filha chamada Maria Marruá Leôncio.

A união aconteceu por volta do capítulo 115. Ainda não se sabe se Bruno Luperi manterá o mesmo desfecho e ordem dos acontecimentos ou se haverá alterações.

A cerimônia acontece na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) – quem também se casa nesse dia é Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). Em breve, a amiga da menina-onça vai corresponder ao interesse do peão e eles vão ficar juntos. Ela também terá um arco de redenção mesmo após se assumir culpada pela morte de Maria Marruá (Juliana Paes).

Na reta final da novela, nascerá a filha de Jove e Juma em Pantanal. O parto da criança é bastante parecido com o de Jove.. A protagonista estará sozinha na tapera quando começará a ter contrações, pois o marido estará viajando e quando retornar, a bebê já terá nascido. Assim como sua mãe, Juma vai para a beira do rio, onde dá à luz ao bebê.

Ainda no último capítulo, há uma passagem no tempo na qual é mostrada a filha do casal já com oito anos de idade. A garota foi interpretada pela atriz Leandra Leal, que na época ainda era criança. Ela conversa com o Velho do Rio (Osmar Prado) e revela que também vira onça assim como sua mãe e avó.

