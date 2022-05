Juma e Zé Lucas ficam juntos? Peão se apaixona por cunhada

Juma e Zé Lucas vão protagonizar momentos que mexerão com o público nos próximos capítulos da novela Pantanal. O recém descoberto filho de José Leôncio ficará encantado pela cunhada e tentará passar a perna no irmão mais novo. O triângulo amoroso deixará o casal vivido por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa em crise.

Juma e Zé Lucas ficam juntos na novela Pantanal?

Para a sorte dos fãs de Juma e Jove, Juma e Zé Lucas não ficam juntos na novela Pantanal. O caminhoneiro tenta conquistar a moça que vira onça e a filha de Maria Marruá chega a ficar pensativa sobre seus sentimentos, mas nada que faça com que ela esqueça seu grande e verdadeiro amor por Jove.

Porém, tirar Juma de sua mente não é algo fácil para Zé Lucas. O primogênito de José Leôncio tentará conquistar a personagem de Alanis Guillen e aproveitará uma crise no relacionamento da cunhada e o meio-irmão para se aproximar da moça. Os dois até sairão juntos para caçar marruás.

Durante a novela, um momento que deixará o telespectador preocupado é a cena em que Zé Lucas vai até a tapera de Juma e tenta beijar a garota a força. Neste ponto da história, Muda já terá contado para Filó que Juma se sentia incomodada com as investidas do cunhado e que por isso queria deixar a fazenda e retornar a sua tapera, algo que gera atrito no relacionamento de Juma e Jove.

Ainda não foi revelado pela TV Globo quando a cena em que Zé Lucas tenta beijar Juma a força irá ao ar. No momento, a emissora liberou o resumo dos capítulos até 11 de junho, nessas descrições ainda não há a polêmica cena a vista.

Final de Zé Lucas em Pantanal

O final de Zé Lucas não é com Juma, mas o caminhoneiro ainda se dá bem e conquista um final feliz. O desfecho da história do primogênito de José Leôncio é ao lado de Irma. Os dois se apaixonam e o homem pede a irmã de Madeleine em casamento. Os dois ficam noivos e passam a criar um filho juntos. Fruto do relacionamento de Irma com Trindade na novela, a criança nasce pouco antes do final da novela. O violeiro realiza o parto do próprio filho e vai embora para sempre.

Antes de deixar a fazenda de José Leôncio de vez, Trindade pede a José Lucas que cuide bem de Irma e do bebê, que ganha o nome de Antero/Anterinho, em homenagem ao pai de Irma.

Final de Juma em Pantanal

Juma tem seu final feliz ao lado de Jove, como muita gente já esperava. O casal sobe ao altar pouco depois do meio da novela, quando a jovem descobre que está grávida do amado. Pouco depois, a filha de Maria Marruá dá a luz a uma menina na beira do rio. No desfecho da trama, os dois vivem na fazenda de José Leôncio e Jove assume os negócios do pai, que morre de infarto no último capítulo da novela.

Quando vai passar o final do remake de Pantanal?

O final de Pantanal, em que Juma e Zé Lucas não ficam juntos, está previsto para ir ao ar nas telinhas por meados de outubro deste ano. A novela ainda está em processo de gravação e não tem datas exatas divulgadas pela Globo até o momento. Segundo a Folha de São Paulo, no total, o remake terá por volta dos 170 capítulos.

Depois que Pantanal chegar ao fim, Travessia terá a missão de fazer o público continuar interessado na faixa das 21h. O folhetim de Gloria Perez trará a temática da tecnologia na modernidade e por enquanto passa pela processo de seleção de elenco. O início das filmagens está previsto para começar ainda no primeiro semestre de 2022.

Veja como foi que José Leôncio descobriu que Zé Lucas é seu filho:

