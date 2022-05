Juma fica com Jove no final? Irmão vão disputar amor de Marruá

Juma fica com Jove no final da novela Pantanal: relembre - Foto: Reprodução/Globo

Juma fica com Jove no final da novela é o que todo mundo quer saber! O casal vivido em 2022 por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa tem arrancado suspiros da audiência no remake da TV Globo. Porém, o romance ainda será abalado pela chegada de José Lucas de Nada, que vai disputar a garota que vira onça com o meio-irmão.

Juma fica com Jove no final da novela Pantanal?

Juma fica com Jove no final da novela Pantanal. E não é preciso esperar muito para ver a dupla lado a lado. Na versão original, a dupla se casa pouco depois da metade dos capítulos do folhetim, após Juma anunciar que está grávida. José Lucas de Nada se apaixona pela moça e tenta roubar a namorada do irmão durante a trama, mas não tem sucesso.

Ao engravidar Juma, Jove decide que é hora de os dois subirem ao altar. O padre da região é chamado e só aceita realizar a cerimônia após Juma passar por um batismo no rio. O religioso fica um pouco chocado quando a moça conta que está “prenha”, mas realiza a cerimônia do mesmo jeito.

Durante a festa para comemorar a união, Alcides fica bêbado e arranja confusão. O funcionário de Tibério provoca Jove, que dá um golpe de karatê no peão e o leva ao chão, desmaiado.

Um tempo depois do casamento, Juma e Jove ficam com alguns problemas no relacionamento da novela Pantanal por conta da moradia do casal. Juma não fica contente na fazenda de José Leôncio e quer voltar para sua tapera.

Durante uma viagem de Jove ao sudeste, Juma retorna para a tapera, o que deixa muita gente preocupada, já que ela está prestes a dar a luz. Por lá, a mulher passa perigo, pois é encurralada por um peão de Tenório. Mas ela se transforma em onça e mata o mau-caráter.

Quando sente que está prestes a ter seu bebê, Juma vai sozinha ao rio e por lá dá a luz a uma menina. Quando retorna da viagem, Jove vai de imediato até a tapera para encontrar Juma e conhece a filha pela primeira vez. O casal batiza a menina com o nome de Maria Marruá Leôncio.

No final da novela Pantanal, Juma fica com Jove na fazenda dos Leôncio e a filha do casal já aparece mais velha. Jove assume as terras do pai, que morre no último capítulo da novela, e passa a fazer eventuais viagens para tratar dos negócios.

Quando vai passar o final em que Juma fica com Jove em 2022?

O final da novela Pantanal de 2022 está previsto para ir ao ar por volta do mês de setembro. Porém, segundo o Entretê Spin Off do Terra, que teve acesso a um material enviado pela Globo a afiliadas, o folhetim pode ganhar uma extensão de algumas semanas e terminar só em outubro por conta do sucesso de audiência. O canal não fez afirmações até agora.

O que está confirmado até então é que a substituta de Pantanal será a novela Travessia. A produção é a nova obra comandada por Gloria Perez, autora de O Clone (2001 – 2022), Salve Jorge (2012), América (2005), A Força do Querer (2017), entre outras.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa namoram na vida real?

Juma fica com Jove no final de Pantanal, mas Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa não namoram na vida real. O ator negou o relacionamento em entrevista a revista Quem no começo do mês de maio, após rumores que a dupla estaria envolvida em um namoro fora das telinhas.

No aniversário da atriz, que é celebrado em 20 de maio, o ator publicou algumas fotos de Alanis e fez uma declaração para a colega de elenco. “Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa! Um beijo bom”, escreveu no Instagram.

A paulista também já fez publicação nas redes sociais dedicada ao intérprete de Jove e escreveu: “é riso colo choro loucurinhas admiração devaneios. Jesuíta Barbosa que bom tá nessa contigo”. A dupla continua afirmando que é apenas amiga.

