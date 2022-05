Qual o final de Zé Lucas em Pantanal? Peão encontrará novo amor

José Lucas de Nada, vivido por Irandhir Santos, deixará o pai estarrecido com tamanha semelhança entre ele e o velho Joventino. Ele vai ficar pela região e se apaixonará por Juma, mas não será com ela que Zé Lucas fica no final de Pantanal.

Qual o final de Zé Lucas em Pantanal?

O final de Zé Lucas em Pantanal é ao lado de Irma (Camila Morgado). O peão vai namorar a ruiva e ajudá-la a criar seu filho após a irmã de Madeleine (Karine Teles) ser abandonada por Trindade (Gabriel Sater).

Zé Lucas chega em breve na fazenda de José Leôncio. Ele vai fazer parte da comitiva do peão Túlio (Jackson Antunes) e tocará o berrante, que será ouvido pelo protagonista. O pai de Jove (Jesuíta Barbosa) ouvirá o som e ficará atordoado com a semelhança entre ele e o velho Joventino. As informações são da jornalista Patrícia Kogout, do O Globo.

José Leôncio vai até passar mal quando ver Zé Lucas pela primeira vez. “Eu posso até tá enganado. Mas o tal peão é a cara do meu pai, Filó, cuspida e escarrada”, dirá o fazendeiro.

Em breve, será revelado que José Lucas é filho de Generosa (Giovana Cordeiro), filho da prostituta com quem Zé perdeu a virgindade quando era adolescente. Ele será reconhecido como um Leôncio e passará a conviver com o pai.

No entanto, terá um embate com Jove, seu irmão. Isso porque Zé Lucas vai se apaixonar por Juma e disputará o amor dela com o filho de Madeleine. O peão aproveitará que a menina-onça e o rapaz vão começar a ter crises no relacionamento para se aproximar dela, mas não conseguirá conquistar a filha de Maria Marrruá (Juliana Paes).

O primogênito de José Leôncio vai se aproximar da ruiva depois que Trindade for embora da fazenda e deixar a namorada sozinha com o filho recém-nascido do casal. Zé Lucas se compadece com a história da tia de Jove e se apaixona por ela.

Quem interpreta José Lucas de Nada?

Irandhir Santos é quem interpreta José Lucas de Nada em Pantanal. O ator também interpretou Joventino, pai de José Leôncio, na primeira fase da trama.

Em 1990, o papel ficou com Paulo Gorgulho, mesmo ator que viveu José Leôncio na primeira fase há 32 anos. O artista fez uma pequena aparição nos primeiros capítulos da trama com o peão Ceci.

Irandhir é mais conhecido por seus trabalhos no cinema, mas já esteve em outras novelas antes de interpretar o primogênito de Zé Leôncio. Ele esteve em Amor de Mãe (2019), Velho Chico (2016) e Meu Pedacinho de Chão (2014), além dos seriados Amores Roubados (2014) e Onde Nascem os Fortes (2018), todos da Rede Globo.

Desde que apareceu na novela, o ator vem sendo bastante aclamado pelo público. “Trinta segundos em cena e Irandhir Santos já mostrou que é outro personagem. Esse homem é um monstro”, escreveu uma espectadora no Twitter. “Passando só pra elogiar o trabalho do Irandhir Santos. Ele estava impecável como Joventino na primeira fase e agora volta sem nenhum traço dele, totalmente diferente. Baita ator!!”, publicou a atriz Regiane Alves.

