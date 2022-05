Como morre Madeleine em Pantanal? Final da Mãe de Jove terá tragédia

Madeleine (Karine Teles) e Irma (Camila Morgado) protagonizaram um barraco quando a influenciadora digital descobriu que a irmã foi para a cama com seu marido. A ruiva partiu para o pantanal logo em seguida e a loira também decidirá ir. Porém, para Madeleine a consequência de sua decisão será trágica. Saiba como Madeleine morre em Pantanal! A personagem de Karine Teles tem os dias contados na trama.

Como morre Madeleine na novela Pantanal?

Madeleine morre em um acidente de avião na novela Pantanal. A mulher não dá sorte e o mau tempo prejudica o trabalho do piloto, que não consegue impedir a queda da aeronave. Tudo acontece depois de uma conversa entre Madeleine e sua mãe, Mariana (Selma Egrei), e a influencer passa a refletir sobre suas ações.

Depois da briga com Irma, a situação de Madeleine piora ainda mais ao perceber que perdeu Gustavo (Caco Ciocler) de uma vez por todas. O psicólogo passa a se envolver romanticamente com Nayara (Victoria Rossetti), ex-namorada de Jove, e a personagem de Karine Teles chega a conclusão que não tem mais volta com o médico.

Durante o papo com a mãe sobre a separação definitiva com Gustavo e as desavenças com Irma, a mãe de Jove pede os conselhos da matriarca. “Siga o teu coração, filha, não os meus conselhos ou os de ninguém”, dirá Mariana.

A mulher então decide retornar ao local que já havia prometido nunca colocar os pés novamente, mas assim é como morre Madeleine na novela Pantanal. Após o acidente, José Leôncio ficará sabendo de tudo por meio de Ari (Claudio Galvan). O funcionário explicará pelo rádio o que aconteceu e que quem estava abordo do avião era Madeleine.

O avião da mulher ficará desaparecido por uma semana e os personagens chegarão a conclusão que não é possível que a mãe de Jove tenha sobrevivido a queda. Irma se sentirá culpada pela forma como morre Madeleine em Pantanal.

Madeleine não ia morrer na versão original de Pantanal

Na versão original de Pantanal, na Manchete, Madeleine também morreu na novela, mas esses não eram os planos iniciais do autor Benedito Ruy Barbosa. A personagem ia sobreviver e ficaria aos cuidados do Velho do Rio. Por conta disso, ela ganharia uma nova visão da vida e mudaria para melhor.

No entanto, a atriz que viveu Madeleine na segunda fase do folhetim, Itala Nandi, precisou deixar a trama. Em entrevista ao Extra, em abril, a atriz contou que Benedito Ruy Barbosa não ficou nada contente com o pedido, mas que o diretor Jayme Monjardim foi compreensivo com sua decisão.

Na época, a famosa resolveu deixar a trama, pois foi aprovada para fazer um documentário na Índia. Ela havia enviado o roteiro cerca de dois anos antes de Pantanal, mas recebeu a resposta quando já estava envolvida no projeto da Manchete.

Quem ainda vai morrer na novela

Alguns personagens ainda perderão a vida na trama: como Levi, Tenório e José Leôncio. O peão vivido por Leandro Lima se despedirá da trama por conta de sua obsessão por Muda. Ele ficará cada vez mais envolvido em seus sentimentos com a personagem de Bella Campos e fará de tudo para ficar com a moça, que o rejeitará.

Antes de morrer na novela Pantanal, Levi fará estragos. O peão brigará com Tibério e esfaqueará o personagem – se as cenas da versão de 1990 forem repetidas no remake. Depois, ele tentará novamente conseguir o afeto de Muda e será baleado por Juma (Alanis Guillen). Por último, ele esbarrará novamente no caminho de Tibério, mas durante o novo confronto, acabará caindo no rio de será comida por piranhas.

Tenório morre na reta final da novela Pantanal. O vilão será alvo da vingança de Alcides (papel de Juliano Cazarré em 2022). Tudo acontecerá depois que o personagem de Murilo Benício descobrir o caso de Maria Bruaca com o peão. O mau-caráter vai castrar Alcides, que depois o encurralará com Zaqueu (Silvero Pereira) para realizar sua vingança.

Na cena original, Zaqueu distrai Tenório e atira no vilão. Enquanto tenta acertar Zaqueu de volta, Tenório para de prestar atenção em Alcides, que consegue se aproximar do rival e enfia uma lança em sua barriga.

Por último, um personagem que morre e ganha cenas emocionantes na trama da novela Pantanal é José Leôncio, que deixa de ser marido de Madeleine e se casa oficialmente com Filó no último capítulo. O fazendeiro tem um infarto após a cerimônia de casamento e não sobrevive.

