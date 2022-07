Juma tem filho com Jove? Em 1990, casal ganhou herdeira

Quem acompanha a novela das 21h da TV Globo viu que Jove e Juma finalmente foram para a cama. A moça decidiu se entregar para o amado depois de uma conversa com o Velho do Rio e disse que queria engravidar. O desejo da menina-onça será realizado e Juma tem filho com Jove na novela Pantanal. Porém, ainda vai demorar um pouco para que o público conheça o bebê do casal.

Juma tem filho com Jove em Pantanal?

Para a felicidade de muitos, Juma tem filho com Jove na novela Pantanal. Após o casal dar início a um novo capítulo no relacionamento e ir para a cama, não demora para que a moça fique grávida. Para quem não se lembra da versão de 1990, Juma dá a luz a uma menina. Se nada mudar no remake, a garota se chamará Maria Marruá Leôncio.

Para quem não sabe, a menina será a versão reencarnada de Maria Marruá, a mãe de Juma. A menina-onça vai contar para Jove após uma conversa com o Velho do Rio que sua mãe “voltará para ela” quando a bebê nascer. E falando na menina, a garota vai continuar a linhagem da família e também se transformará em onça.

Nas cenas originais da Manchete, no último capítulo, a filha de Juma e Jove aparece mais velha – na faixa dos 8 anos de idade – em conversa com o Velho do Rio. A menina então conta que quando está com raiva, também se transforma no animal, símbolo de sua mãe e avó.

E se está ansioso para ver como Juma tem filho com Jove em Pantanal, logo a moça descobrirá a gravidez. Está previsto que o Velho do Rio dirá para Juma que ela está grávida no capítulo que vai ao ar no dia 12 de julho, de acordo com os resumos cedidos pela emissora. No entanto, o parto irá demorar. O momento em que a jovem dá a luz só acontece na reta final do folhetim, que irá terminar apenas em meados de outubro. Então o que você irá acompanhar nos próximos meses é a barriga de grávida da moça cada vez maior.

Juma vai passar perigo durante gravidez

Enquanto estiver com a filha de Jove na barriga, Juma vai passar um grave perigo por conta de Solano (Rafa Sieg). O peão será um matador de aluguel contratado por Tenório e ainda não deu às caras na trama do remake. O jagunço terá a missão de acabar com José Leôncio e sua família, por conta do interesse de seu patrão nas terras do pecuarista.

Certo dia, enquanto Juma estiver sozinha na tapera, o matador irá aparecer. Se os acontecimentos de 1990 se repetirem, Solano irá ameaçar a menina-onça e ainda prometerá fazer mal ao bebê da moça. Juma então vai se transformar em onça e matará o homem.

Como será parto

Juma tem filho com Jove em Pantanal e o momento de dar a luz chega na reta final da novela. Teimosa como sempre, Juma vai se recusar a ter sua filha na fazenda de José Leôncio e seguirá sozinha para sua tapera. Jove estará fora por conta de uma viagem e não conseguirá impedir a decisão da amada. Mais tarde, Muda também vai para a tapera, para que Juma não fique sozinha. Porém, no dia em que começa a sentir as dores do parto, Juma se dirige sozinha ao rio.

Por lá, ela dá a luz a menina. Pouco depois, aparece o Velho do Rio, que apoia a moça durante os momentos de dor. Com a criança nos braços, Juma retorna para a tapera e dá de cara com Jove, que retornou da viagem e estava desesperado atrás da mulher. Ela apresenta a filha ao pai e todos se emocionam.

Juma e Jove vão se casar na novela

Nos próximos meses, outro momento feliz estará reservado para o casal, um casamento. A dupla vai subir ao altar quando a gravidez de Juma já tiver sido revelada, no entanto, a moça ainda não estará com barriga aparente. Se os passos da versão original forem repetidos, um padre será chamado para realizar a cerimônia. A moça vai surpreender o religioso por sua sinceridade e o chocará ao contar que já “está prenha” do amado.

Apesar de tudo, o padre aceitará realizar a cerimônia. Porém, ele batizará Juma antes. Depois, o casamento irá acontecer na fazenda de José Leôncio. No mesmo dia, irão se casar Muda e Tibério. Durante a cerimônia, tudo correrá bem. No entanto, a festa será problemática.

Alcides estará bêbado e vai arranjar uma confusão feia. O peão vai puxar a faca e ameaçará Jove. O rapaz vai brigar com Alcides e dará vários golpes no amante de Maria Bruaca. Alcides cairá desacordado no chão e todos vão acreditar que ele morreu. Mas tudo não passará de um susto e o peão vai sobreviver.

Filhos de autor do remake vão interpretar herdeiros da família Leôncio

Quem vai interpretar a filha de Juma no remake da TV Globo será Lia Luperi, filha do autor da versão de 2022. A menina só deve aparecer no último capítulo da trama, pois é quando acontece um salto de tempo e a garota aparece alguns anos mais velha. Em 1990, o papel foi de Leandra Leal, que estreava nas telinhas.

Theo Luperi, o outro filho do autor do remake, também vai participar da nova versão do folhetim. O garoto será Anterinho, filho de Irma com Trindade. Apesar de ser filho do violeiro, o garoto será criado pela mãe e Zé Lucas, que assumirá o papel de padrasto. Isso acontece porque Trindade vai embora após o parto de Irma e assim ela passa a namorar o primogênito de Zé Leôncio.

Leia também

Irma e Trindade Pantanal 1990: o que aconteceu com o casal?