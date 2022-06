Filó Pantanal 1990: como estão as atrizes Tânia Alves e Jussara Freire

Filó em Pantanal de 1990 foi interpretada por duas atrizes diferentes. Primeiro, a personagem foi missão de Tânia Alves, que depois passou para as mãos de Jussara Freire. Ambas as atrizes continuam ativas na profissão e recentemente as duas deram as caras nas telinhas da Globo, emissora do remake de Pantanal. Tânia esteve em reprise e Jussara em novela inédita.

Jussara Freire foi Filó na segunda fase de Pantanal 1990

Jussara Freire está com 71 anos de idade. A atriz é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cenário para diversas cenas da novela Pantanal, tanto em 1990 quanto a versão de 2022.

A atriz continua com a agenda de trabalhos e recentemente esteve na novela Quanto Mais Vida Melhor, em que interpretava Tuninha, empregada da casa de Paula Ferrari (Giovanna Antonelli). Na faixa das 7, a produção ficou no ar de novembro de 2021 a maio de 2022. Além disso, a famosa também pode ser acompanhada atualmente na Record TV, por conta da reprise de Chamas da Vida. O folhetim é exibido de segunda a sexta na faixa das 15h15.

Antes de seu trabalho em Quanto Mais Vida Melhor, Jussara estava longe das novelas há algum tempo. A última personagem da atriz em um folhetim havia sido Nilda em A Dona do Pedaço (2019). Este trabalho a trouxe de volta a Globo, já que a famosa trabalhava na Record há alguns anos.

Até então, o último trabalho de Jussara na Globo havia sido a novela Belíssima (2005 – 2006). Entre 2006 e 2018, ela participou de diversos projetos na Record e uma novela no SBT, Uma Rosa com Amor (2010). No canal de Edir Macedo, ela trabalhou em: Vidas Opostas (2006 – 2007), Chamas da Vida (2008 – 2009), Máscaras (2012), Pecado Mortal (2013), Milagres de Jesus (2014), Plano Alto (2014), Escrava Mãe (2016) e Apocalipse (2017 – 2018).

Quando foi Filó em Pantanal, em 1990, a atriz estava com 39 anos de idade. Pouco depois, ela emplacou outro projeto na Manchete, Amazônia (1991 – 1992). Os primeiros trabalhos da atriz nas telinhas foram ao ar em 1973, Vidas Marcadas, Meu Adorável Mendigo e Venha Ver o Sol na Estrada.

Tânia Alves viveu Filó mais nova

Tânia Alves hoje está com 68 anos de idade. Quando a atriz foi Filó em Pantanal de 1990, a famosa tinha 37 anos de idade. Tânia apareceu apenas nos primeiros capítulos da trama, na primeira fase do folhetim.

Para quem estava com saudade da atriz, recentemente foi possível acompanhá-la no Vale a Pena Ver de Novo como Norma em O Clone. A reexibição do folhetim aconteceu nas tardes da Globo de outubro de 2021 a maio de 2022.

A carreira de Tânia na frente das câmeras começou pouco depois da de Jussara Freire, que foi Filó mais velha em Pantanal de 1990. Em 1976, Tânia atuou no filme Trem Fantasma. Ela esteve uma série de longas, até que conquistou um grande sucesso na TV Globo, a série Lampião e Maria Bonita (1982), em que ela era protagonista.

Alguns anos depois, ela apareceu na primeira versão de Tititi (1985) e Tenda dos Milagres (1986). Em 1990, foi chamada para ser a jovem Filó na novela Pantanal.

Depois, a atriz esteve em outras obras de destaque, como Tocaia Grande (1995 – 1996), Mandacaru (1997), A Grande Família (2001), O Clone (2001 – 2002), Essas Mulheres (2005), entre outras.

Para 2022, a atriz está com dois lançamentos que passam pelo processo de pós produção no momento, a série Tudo de Bom e o curta-metragem O Aniversário do Seu Lair. A última novela de Tânia foi a produção portuguesa Jardins Proibidos (2014 – 2015).

Como é o final de Filó em Pantanal?

O final de Filó em Pantanal tem momentos de felicidade, mas também tristeza. No último capítulo, ela realiza seu sonho de se tornar oficialmente a esposa de José Leôncio e se casa com o amado. No entanto, no dia seguinte, o fazendeiro sofre um infarto e morre.

Na versão de 1990, Filó termina a novela Pantanal sozinha. Ela continua morando na fazenda, convive com os netos – filhos de Jove e José Lucas de Nada – e o filho Tadeu, que se casou com Zefa no mesmo dia do casório de Filó. Nas cenas finais do folhetim, ela vê as crianças longe e percebe que estão acompanhadas. Anterinho e Maria Marruá Leôncio estão conversando com o velho do rio – que nesta parte da trama é José Leôncio e não mais Joventino – porém, Filó não consegue ver o amado.

“Só as crianças vê esse velho do rio. Se ele é meu Zé Leôncio, por que ele não aparece pra mim?”, comenta a personagem no encerramento da obra de Benedito Ruy Barbosa.

