Kate e Rafa Vai na Fé: quem eles namoram na vida real?

Kate e Rafa são o casal do momento na novela Vai na Fé. Caio Manhente, 23, já é conhecido pelos noveleiros e atuou em outros títulos da emissora, enquanto Clara Moneke, 24, foi descoberta pela Globo neste ano. Apaixonados na ficção, na vida real um deles namora e o outro terminou um relacionamento recentemente.

Caio Manhente namora? | Kate e Rafa Vai na Fé

Caio terminou o namoro de quase três anos com a também atriz Maria Clara David. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, em 20 de abril, o ator confirmou o fim do relacionamento.

"Acontece, acontece, galera. A gente ficou amigo, não apagou foto. Está tudo certo. Foi um término que a gente super conversou, tem muito carinho, não tem por que correr para apagar nada", disse. E de fato, quem entra no perfil do Instagram do ator ainda encontra todas as fotos do rapaz ao lado da ex, inclusive uma publicação fixada.

Na mesma conversa, o ator revelou como se comporta quando está em um relacionamento. "Minha linguagem do amor é muito ato de serviço. Quando estou com a pessoa, quero fazer tudo pela pessoa, resolver as coisas, sou muito assim. Sou muito o tempo de qualidade também, do toque físico", revelou.

Caio Manhente está fazendo sucesso como Rafa de Vai na Fé, filho do vilão Téo (Emílio Dantas) e Clara (Regiane Alves). O garoto passa por um longo período de depressão até que se apaixona por Kate, que traz luz para sua vida. O casal se tornou queridinho do público, sendo um dos mais "shippados" na web.

Anteriormente, o ator interpretou Gabriel na novela Quanto Mais Vida, Melhor! (2021). Ele também esteve em O Sétimo Guardião (2018), Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Boogie Oogie (2014), na mesma emissora. Na Record, atuou na novela Gênesis (2021) como Abel.

Quem é o namorado de Clara Moneke? | Kate e Rafa Vai na Fé

Clara Moneke é bastante discreta em relação a sua vida pessoal, mas engana-se quem acredita que a atriz está solteira. A Kate de Vai na Fé namora há dois anos o publicitário Tácio Fidelis - ele mantém um perfil privado no Instagram apenas para família e amigos.

Em entrevista ao podcast Match O Papo, promovido pelo Tinder Brasil em fevereiro deste ano, a atriz afirmou que viveu bastante a vida de solteira, mas agora está "aposentada". "Meu namorado me entende, eu sou fogo e ele é água. Estamos fazendo dois anos de namoro e nos entendemos. Eu era piranha e virei essa chave. Esse é o meu primeiro namoro que sou 100% fiel. Antes do cara vacilar, eu vacilava primeiro”, revelou.

Esse é o primeiro trabalho da atriz em novelas, que já está fazendo sucesso na web. As cenas de Kate na trama das sete frequentemente viralizam no Twitter, rendendo elogios para a jovem atriz.

Além de atuar, Clara Moneke também é figurinista e palhaça formada. Depois de passar anos sem conseguir reconhecimento na carreira artística, a jovem começou a trabalhar no ramo da hotelaria. Foi quando conheceu Marcelo D2, que a indicou para um papel em sua série.

Kate de Vai na Fé é a melhor amiga de Jenifer (Bella Campos) e filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso). No início da trama, a jovem se torna amante do vilão Téo, mas logo o relacionamento termina. Posteriormente, ela conhece Rafa, filho de seu ex-namorado, e se encanta pelo "gato júnior". A personagem é fundamental para ajudar o garoto a sair da depressão.

