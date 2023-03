Quem é o verdadeiro pai de Jenifer na novela Vai na Fé? Veja as pistas

A identidade do pai de Jenifer é principal mistério de Vai na Fé, novela das 7, e a personagem de Bella Campos está obcecada em descobrir a verdade. A moça nem sabe da possibilidade de Theo ser o genitor e tem quase certeza que é herdeira de Ben, marido de Lumiar.

Nos próximos capítulos, conforme diz o resumo divulgado pela Rede Globo, tanto a moça quanto Ben estarão desesperados para fazer um teste de DNA que pode comprovar as suspeitas. O advogado até aparecerá na casa da ex-namorada, que mentirá e pedirá que ele faça com que Jenifer esqueça o assunto.

Sol ficará ainda mais atormentada porque Theo também vai pedir para fazer um teste de DNA. Ele conversará com Lumiar sobre o assunto e pedirá que a loira seja sua advogada no caso.

Quem é o verdadeiro pai de Jenifer ainda é um grande segredo e nas redes sociais o público já tem suas teorias. Há quem acredita nas suspeitas da moça que ela seja filha de Ben, mas também existem telespectadores que pensam que Theo é o pai.

Alguns fãs do folhetim até acham estranham a forma que a moça age ao redor do advogado, o que pode ser uma pista que talvez ele não seja o pai dela no futuro do folhetim e quem sabe algum outro sentimento surja por aí. "Eu juro que tô problematizando o olhar da Jenifer pra o Ben (suposto pai dela). Tá mais para olhar de apaixonada do que de admiração", disse um fã no Twitter.

eu juro que tô problematizando o olhar da jenifer pra o ben (suposto pai dela). tá mais pra olhar de apaixonada do que de admiração kk #VaiNaFe pic.twitter.com/yjA49uWz2r — Hai (@hailannysouza) March 27, 2023

"Veio aí a primeira pessoa que insinuou que a Jenifer pode ter alguma coisa com o Ben. Foi a senhora vizinha e olha que ela só viu eles uma vez", comentou outro.

VEIO AI a primeira pessoa que insinuou que a jenifer pode ter alguma coisa com o ben foi a senhora vizinha e olha que ela só viu eles uma vez kkkkk o plot do ben não sendo pai da jenifer e ela se apaixonando por ele e a briga mãe de filha ia abalar, picos de 30 pontões #vainafé pic.twitter.com/PQ2WHamHTd — alex dunphy barbosa (@thkalinda) March 28, 2023

"Eu acho que Ben vai ser pai de Jenifer, mas eu sendo Rosane repensaria a possibilidade. As cenas de Bela com Samuel passa uma sensação de paixão. Serio, tá muito estranho, essa cena aqui ontem eu fiquei com vergonha", também foi comentado.

Eu acho q Ben vai ser pai de Jenifer, mas eu sendo Rosane repensaria a possibilidade... as cenas de Bela com Samuel passa uma sensação de paixão. Serio... ta muito estranho, essa cena aqui ontem eu fiquei com vergonha #VaiNaFé https://t.co/ODXUMZeAiW — B. (@flitzvoz) March 29, 2023

Além disso, há também quem aponte que a possibilidade de Jenifer ser filha de Ben está muito óbvia e que a autora Rosane Svartman possa optar por surpreender o público e os personagens: "só porque a Jenifer já tá afirmando que o Ben é o pai dela com tanta certeza e falando da tatuagem eu acho que o pai é o Theo mesmo".

só porque a jenifer ja tá afirmando que o ben é o pai dela com tanta certeza e falando da tatuagem eu acho que o pai é o theo mesmo. ia abalar gerações viu, fugir do clichê e causar muito #vainafé pic.twitter.com/wKV3jD8FZc — alex dunphy barbosa (@thkalinda) March 28, 2023

Mas quem é o verdadeiro pai de Jenifer?

Sol também não sabe quem é o pai de Jenifer. Ela esconde informações da filha sobre seu passado, mas só tem suspeitas sobre quem a engravidou. A personagem de Sheron Menezzes não se envolveu com os dois ao mesmo tempo, ela era namorada apenas de Ben, porém, foi abusada por Theo.

Depois de uma desilusão amorosa em que acreditou que Ben havia a abandonada, ela foi embebedada pelo vilão, que se aproveitou dela.

Sol nunca teve um romance com Theo e sente medo e nojo do personagem. Já com Ben, houve paixão e um namoro de verdade. Porém, como tudo aconteceu na mesma época, ela não faz ideia de quem é o pai.

Jenifer ficou a par sobre sua verdadeira origem quando Carlão (Che Moais) sofreu um grave acidente de carro e precisou de transfusão de sangue no hospital. Ela pediu a ajuda de uma enfermeira para ver os resultados do exame para descobrir seu tipo sanguíneo. Ao ter seu sangue comparado com o de Carlão, descobriu que era impossível ser filha do lutador.

Votação: quais as melhores novelas da Globo desde 2000