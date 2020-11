Killing Eve é uma série produzida pela BBC America e, no Brasil, é transmitida pelo streaming Globoplay. Dirigida por Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag, é uma série muito bem avaliada e premiada.

Protagonizada por Sandra Oh, nossa eterna Cristina Yang de Grey’s Anatomy, a série conta a história de uma agente do serviço secreto do Reino Unido designada para liderar uma caçada a uma serial killer.

Então, a trama gira em torno de uma perseguição da detetive em busca de Villanelle, interpretada por Jodie Comer. Essa perseguição se torna uma obsessão mútua.

Conheça um pouco mais sobre a série que rendeu à Sandra Oh um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática.

Motivos para assistir Killing Eve

Mas por que assistir Killing Eve? Nós selecionamos alguns motivos que vão fazer você se apaixonar por essa série incrível. Veja:

Atuações incríveis

As atuações de Sandra Oh e Jodie Comer já tornam a série um grande sucesso. No papel de Villanelle, uma vilã excêntrica, com sede de matar, Jodie dá um show de atuação.

E não difere de Sandra Oh, no papel de Eve. Sua atuação na série é impecável.

Cenas muito bem dirigidas

Mas não é só isso! Outro motivo para adicionar a série na sua lista é a direção. Muito bem dirigida, a série tem cenas de arrepiar. Os assassinatos cometidos por Villanelle são elaborados de forma perfeita, não há erros.

Por isso, a série se torna muito boa de assistir, com muitos detalhes e cenas incrivelmente bem elaboradas.

Indicações e prêmios

Além disso, a série tem recebido diversas indicações em premiações e levado alguns prêmios importantes. Muito bem elogiada pela crítica, vale a pena assistir.

Saudades da Yang

Page Cardio! Para os fãs de Grey’s Anatomy, assistir a série Killing Eve é matar um pouco da saudade de Cristina Yang, noss cardiologista preferida.

As locações

Outro motivo para não perder Killing Eve é a escolha das locações. A série se passa na Europa e na perseguição de Eve e Villanelle, elas acabam visitando diversos países.

No campo, na cidade, em museus, em restaurantes ou hotéis, as cenas da série ganham mais emoção e nos deixam babando para visitar esses locais.

Os looks de Villanelle

Além disso, os looks de Villanelle são um ótimo motivo para assistir à série. Já imaginou uma serial killer com um estilo diferenciado e que chama muita atenção? Sim, você vai encontrar em Killing Eve.

Trilha sonora

A trilha sonora de Killing Eve é um dos motivos para maratonar. Músicas incríveis que ornam perfeitamente com o ritmo das cenas vão deixar você apaixonado pela série.

Assim, a série fica ainda mais completa com uma trilha sonora escolhida com todo cuidado e sentido. No Spotify, você encontra uma playlist com as músicas presentes na série e pode curtir cada segundo lembrando das cenas de Killing Eve.

Então, são vários motivos que vão fazer você maratonar a série e se apaixonar pela relação de Eve e Villanelle. Desde às atuações ao enredo, Killing Eve é uma série impecável e eletrizante.

Curiosidades sobre Killing Eve

Que tal conhecer algumas curiosidades sobre a série antes de começar a assistir? Assim, você já se familiariza com o elenco e a trama.

Tia Petúnia: a chefe de Eve é interpretada pela Tia Petúnia de Harry Potter;

a chefe de Eve é interpretada pela Tia Petúnia de Harry Potter; Escolha difícil: mais de 100 atrizes fizeram o teste para o papel de Villanelle;

mais de 100 atrizes fizeram o teste para o papel de Villanelle; Baseada em um livro: a série é baseada em um livro com o título de Codinome Villanelle ;

a série é baseada em um livro com o título de ; Phoebe Waller-Bridge: a série é dirigida por Waller-Bridge, de Fleabag, uma outra série muito premiada e elogiada pela crítica.

a série é dirigida por Waller-Bridge, de Fleabag, uma outra série muito premiada e elogiada pela crítica. Poliglota: Jodie Comer teve que falar diversos idiomas para atuar na série.

Então, sentiu vontade de assistir a essa série incrível? Não tem como não se apaixonar por Villanelle e Eve. A sintonia das atrizes e a direção da série são perfeitas e tornam a produção uma potência de indicações e prêmios.

Killing Eve é uma série de drama com um toque de suspense. Mas ela traz um toque de comédia nas atuações, principalmente nas cenas que incluem a serial killer interpretada por Jodie Comer.

Mas, além de ser uma super produção, a série é muito importante em diversos aspectos, principalmente em relação à sororidade e feminismo.

Então, está decidido, é hora de assistir Killing Eve. Vale muito a pena colocar a série em sua lista. Ela é uma das melhores séries da atualidade e está disponível na Globoplay.