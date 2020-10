Melhores séries para assistir na Netflix

A mais famosa plataforma de streaming do mundo também tem suas principais séries. Selecionamos algumas das melhores para você conhecer.

Dark

Uma série que vai explodir seus pensamentos. Produzida na Alemanha, a série mistura a teoria do espaço-tempo de uma forma inusitada e envolvente.

O que você faria se soubesse que poderia se encontrar com o seu “eu” do futuro ou do passado? É assim que Dark mexe com nossa cabeça.

Stranger Things