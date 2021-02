Laços de Família: quando a Camila raspa o cabelo?

A novela Laços de Família, em reprise no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, se aproxima de exibir uma das cenas mais marcantes do folhetim. A filha de Helena, interpretada por Vera Fisher, foi diagnosticada com leucemia e precisa passar por um tratamento intenso. Quer saber quando a Camila raspa o cabelo? Continue lendo.

Quando a Camila raspa o cabelo?

A cena onde Camila raspa o cabelo está prevista para ser exibida na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. A jovem, interpretada por Carolina Dieckmann, enfrenta uma leucemia e devido ao tratamento, seus cabelos começam a cair. A cena ao som de “Love By Grace”, de Lara Fabian, é uma das mais icônicas da televisão brasileira.

Assista a cena:

O que acontece com Camila no final de Laços de Família?

Camila, já casada com Edu, sofre de leucemia e pode morrer se um transplante de medula óssea não for feito. Para salvar a herdeira, Helena vai engravidar de Pedro, o pai biológico da filha.

Até aí, nenhum dois sabem dos laços – já que a personagem interpretada por Vera Fisher manteve a história em segredo por mais de 20 anos.

Por fim, Camila e Pedro descobrem que são pai e filha e se emocionam. O plano de Helena da certo e ela tem uma filha compatível para o transplante de medula óssea a Camila. A jovem finalmente é curada da doença, graças a irmã caçula e a mãe. A notícia da cura será revelada apenas no última capítulo.

Ao lado de Edu, ela terá um final feliz em Laços de Família. A mãe também, já que Helena finalmente se acerta com Miguel.

Laços de Família é escrita por Manoel Carlos, com direção geral e de núcleo de Ricardo Waddington. A novela traz ainda no elenco Helena Ranaldi, Daniel Boaventura, Júlia Almeida, Henri Pagnoncelli, Walderez de Barros, Leonardo Villar, Ana Carbatti, Luciano Quirino, Thalma de Freitas, Marly Bueno, Umberto Magnani, Xuxa Lopes, Paulo Figueiredo, Vanessa Machado, Juliana Silveira, Cynthia Benini, Claudio Gabriel, Arlete Heringer, Max Fercondini, Monique Curi, Leon Góes, Inez Viana, Paulo Zulu, Carla Diaz e Alexandra Richter, entre outros.