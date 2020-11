Lançamentos da Netflix na semana (09/11 a 15/11)

Mais uma semana passou e, novamente, a Netflix acrescenta mais novidades à seu catálogo. O lançamento da Netflix mais aguardado na semana entre os dias 09/11 e 15/11 é a temporada final de The Crown.

Confira o calendário de lançamentos da Netflix para esta semana:

Operação Ecstasy – 09/11

Em primeiro lugar na lista de lançamentos da Netflix na semana, Operação Ecstasy é uma série policial baseada em fatos reais. Seu enredo acompanha uma dupla de agentes que, disfarçados como um casal, buscam aproximar-se do cotidiano de um chefão do tráfico de drogas. Certamente uma opção imperdível para os fãs de dramas policiais e para quem acompanhou a primeira temporada.

Zé Coleta – 10/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Esta animação simpática é o que há de lançamento para os pequenos nesta semana. Zé Coleta acompanha a rotina de Hank, um jovem de 6 anos que explora seu universo com a companhia de um caminhão de lixo falante e vários animais “especiais”.

Dash e Lily – 10/11

Gosta de comédias românticas, mas cansou do que já existe por aí? A série Dash e Lily promete trazer a diversão esperada. Na série, com roteiro baseado no livro “Dash & Lily’s Book of Dares”, duas personalidades opostas se atraem como resultado de um caderno de desafios escondido por Lily em uma livraria de Manhattan.

Justiça em Julgamento – 11/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Revelando uma das faces perversas da sociedade americana, Justiça em Julgamento é uma série documental sobre um homem negro preso injustamente, pois foi acusado erroneamente de matar um policial.

The Liberator – 11/11

Esta incrível série baseada em fatos reais (e um livro) narra os feitos de um grupo heróico de soldados rejeitados que se une para combater os perversos efeitos causados como resultado da Segunda Guerra Mundial.

Aunty Donna: Barraco da Diversão – 11/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Comédias malucas nem sempre conquistam todos, mas o grupo de comediantes australianos Aunty Donna pode mudar seu conceito sobre isso. Misturando música, esquetes e piadas com personagens absurdos, esta série promete render algumas risadas.

Nasce uma Rainha – 11/11

O novo reality show brasileiro da Netflix promete ser uma ótima opção a todas as pessoas que acompanham a série RuPaul’s Drag Race. Nasce uma Rainha trará Gloria Groove e Alexia Twister auxiliando seis drag queens a realizarem seus sonhos.

Quando a Vida Acontece – 11/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Certamente a Netflix está gostando de investir em roteiros baseados em livros. Quando a Vida Acontece é um filme de romance que acompanha um casal frustrado em viagem para Sardenha, mas tudo pode ser posto à prova por causa da “família do quarto ao lado”.

8 em Istambul – 12/11

Para quem gosta de aprender sobre diferentes culturas, 8 em Istambul é uma série dramática indispensável. Seu enredo acompanha um grupo de pessoas – residentes da cidade turca – que deve superar suas diferenças socioculturais para criar laços.

Ludo – 12/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Antológico, mas interconectado, este filme indiano da Netflix é uma comédia ácida sobre quatro histórias envolvendo dinheiro e um vídeo sensual encontram-se por “caprichos do destino”.

Os Favoritos de Midas – 13/11

Baseado em um conto do autor Jack London, Os Favoritos de Midas esbarra em temas políticos, pois acompanha o “dilema sinistro” de um editor milionário que possui a vida de várias pessoas em suas mãos. Caso não tenha muito tempo, esse lançamento pode ser ideal, pois é uma minissérie.

Rosa e Momo – 13/11 – Lançamentos da Netflix na semana

A atriz Sophia Loren já está beirando os 90 anos, mas isso não a impede de entregar uma grande performance neste que é um dos grandes lançamentos da Netflix na semana. Em seu primeiro papel em um longa-metragem desde 2009, a atriz romana interpreta uma sobrevivente do Holocausto que estabelece laços com um “garoto de rua complicado”. Certamente, um filme tocante e à altura da atriz.

Uma Invenção de Natal – 13/11

Apostando no afrofuturismo, este filme de Natal para toda a família retrata a bela história de um fabricante de brinquedos que reencontra a felicidade com a chegada de sua neta. Sobre as inspirações para o filme, o diretor David E. Talbert explica:“Eu vi Pantera Negra com o meu filho e percebi um universo que não estava esperando: grande, chique, caro, brilhante e ousado.” Depois de assistir este lançamentos, aproveite para conferir os 15 melhores filmes de Natal.

The Crown – 15/11 – Lançamentos da Netflix na semana

Encerrando a lista desta semana, chegará a tão aguardada última temporada da série The Crown. Embora seja a última temporada, a série promete retratar importantes (e polêmicos) momentos da realeza britânica entre 1947 e os dias atuais. Os episódios sobre a Princesa Diana e Margaret Thatcher, certamente, prometem ser incríveis!

