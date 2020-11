15 melhores filmes de Natal para entrar no clima de fim de ano

Natal é um dos principais feriados ao redor do mundo, uma época em que diversas famílias gostam de se reunir e comemorar a união e as conquistas do ano. Por isso, separamos uma lista com 15 bons filmes para assistir durante o Natal.

Confira abaixo:

Esqueceram de Mim

Certamente um dos filmes indispensáveis ao Natal é Esqueceram de Mim.O filme acompanha Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin), um menino de oito anos que precisa se virar em sua casa após ser esquecido pela família em uma viagem de Natal. A situação dele piora quando dois ladrões tentam assaltar a casa que ele mora, mas eles não esperam que o menino seja extremamente engenhoso.

Duro de Matar – filmes para assistir durante o Natal

Nem todo mundo gosta de filmes mais dramáticos ou de comédia durante o Natal, por isso Duro de Matar torna-se uma opção viável para os fãs de ação. Esta obra de 1988 acompanha o policial John McClane que visita sua esposa na festa de Natal da firma dela, mas deve ajudar a salvar todos os presentes de terroristas. Sem dúvidas, é um filme obrigatório em qualquer lista de filmes para assistir durante o Natal.

Klaus

Klaus é o primeiro longa de animação original da Netflix, mas vai muito além desse fato. O belo filme possui um visual único, pois mescla diferentes técnicas de animação. A história do longa mostra um carteiro mimado pelo pai (presidente da empresa de Correios) que recebe a missão de viajar para uma pequena cidade. Lá, aprende valores importantes com um homem chamado Klaus (referência ao nome original do Papai Noel).

O Grinch – filmes para assistir durante o Natal

Você pode até já ter assistido O Grinch, mas ele não deixa de ser um filme imperdível. Seu enredo acompanha a complicada relação do ser que dá título ao filme com o Natal, porém ela começa a mudar quando aproxima-se de uma garota. Caso não queira reprisar, em 2018 uma versão em animação do filme foi lançada (confira o trailer acima).

O Expresso Polar

Lançado em 2004, O Expresso Polar, certamente, já se tornou um dos melhores filmes para assistir no Natal. A obra feita em animação digital retrata a tortuosa viagem de um grupo de crianças que acabam passando por diversos desafios e lições até conhecer o Papai Noel.

Um Duende em Nova York – filmes para assistir durante o Natal

O filme que mistura comédia e drama acompanha Buddy, um humano criado como elfo no Polo Norte. Sua vida é normal, mas tudo muda quando ele percebe que cresceu mais do que seus companheiros. Então, o elfo/homem embarca em uma jornada para encontrar seu pai biológico em Nova York.

O Estranho Mundo de Jack

O diretor Tim Burton é famoso por criar universos com personagens “macabros”, mas que ainda são cativantes. Uma de suas principais criações é o personagem Jack Skellington, uma astro da Cidade do Halloween que cansa-se do feriado macabro. Como resultado, ele descobre o Natal e tenta mudar a tradição de sua cidade para introduzir o espírito natalino.

Os Fantasmas Contra Atacam – filmes para assistir durante o Natal

Reaproveitando elementos do livro A Christmas Carol, Os Fantasmas Contra Atacam é um dos melhores filmes de comédias para assistir durante o Natal. Na história, o terrível executivo Frank Cross ignora o espírito de Natal e faz diversas escolhas prejudiciais ao feriado de seus funcionários. Como resultado, o personagem é visitado por três fantasmas que lhe mostram a pessoa detestável que ele se tornou com o passar dos anos.

Um Herói de Brinquedo

Esta comédia familiar mostra dois pais que se tornam rivais quando, em cima da hora, tentam comprar um brinquedo requisitado para seus filhos. Como resultado, Um Herói de Brinquedo rende diversas cenas divertidas que demonstram o caos comercial criado pelo Natal em lojas de departamento.

Gremlins – filmes para assistir durante o Natal

Produzido por Steven Spielberg, esta comédia/terror mostra a chegada de um ser mágico na vida de um jovem durante o Natal. Porém, a criatura chamada Mogwai precisa ser bem cuidada, pois a quebra de três regras pode resultar na criação de terríveis seres conhecidos como Gremlins.

Krampus: O Terror do Natal

Se você deseja fugir dos filmes melosos de Natal, Krampus é a escolha ideal. Este terror mostra a criatura mítica que nomeia o filme: uma espécie de anti-papai Noel do folclore austríaco. Certamente é um filme que vai te arrepiar no feriado

Férias Frustradas de Natal – filmes para assistir durante o Natal

O filme que faz parte da série Férias Frustradas acompanha Clark Griswold, um pai que tenta fazer o melhor para a família, mas sempre acaba destruindo tudo com o seu azar. Neste filme, o personagem tenta agradar a família com uma grande comemoração no Natal.

Surpresas do Amor

Com tema natalino, esta comédia romântica traz em foco o desafio de um casal que, após cancelar uma viagem, acaba tendo que passar o Natal com a família complicada de ambos os lados. Como resultado, o casal passa por quatro natais conturbados durante pouco tempo.

A Felicidade Não se Compra – – filmes para assistir durante o Natal

Embora seja de 1947, A Felicidade Não se Compra é um clássico atemporal sobre Natal. Sua história é edificante e busca ensinar o lado positivo da vida e o verdadeiro espírito de Natal a um homem triste e desiludido com sua vida. Certamente é uma das obras mais bonitas feitas sobre o feriado.

O Natal do Charlie Brown

Fechando a lista, O Natal do Charlie Brown é uma das melhores opções de filmes de Natal para os fãs de desenho. Neste filme, Charlie Brown encara uma saga para tentar criar uma peça teatral para desincentivar o espírito consumista e mercadológico que toma conta deste feriado tão importante. Embora tenha uma ideia nobre, o personagem passa por uma série de dificuldades.