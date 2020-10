Lançamentos da Netflix na semana (18/10 a 24/10): 12 séries para maratonar

A semana que ocorre entre os dias 18/10 e 24/10 está recheada de novos lançamentos na Netflix. Com novos filmes, séries e animações, o catálogo da plataforma de streaming, certamente, terá algo para o seu gosto.

Confira abaixo quais as adições ao catálogo:

Os lançamentos da semana na Netflix entre 19/10 e 24/10

Mistérios sem Solução – 19/10

O primeiro lançamento da semana na Netflix é o Volume 2 da série Mistérios sem Solução. A série possui o formato de documentário e acompanha uma série de crimes, mas nem todos são convencionais. Em alguns casos, há a exploração de temas paranormais e extraterrestres.

O Ônibus Mágico Decola Novamente: Conexão Frizz – 20/10

Há três anos, a Netflix reviveu a série O Ônibus Mágico (lançada em 1994) com novas temporadas e um especial. Agora, retorna em mais um especial que mostra diferentes versões da Srta. Fizzle (Lily Tomlin) e seu ônibus. Certamente é uma boa pedida para as crianças da família.

Rebecca – A Mulher Inesquecível – 21/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Este filme é a adaptação de um mistério escrito em 1938 pela autora Daphne Du Marier – confira uma lista de filmes baseados em livros. O roteiro acompanha a história de uma jovem recém-casada que muda-se para a mansão o marido. Mas com a convivência ela passa a suspeitar do amor de seu marido por sua falecida esposa.

O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman – 21/10

Certamente, David Letterman é um dos maiores apresentadores de talk show da história dos EUA. O jornalista se aposentou há algum tempo, mas já está na terceira temporada de sua série exclusiva na Netflix – com convidados como Dave Chappelle, Lizzo e Kim Kardashian. Anteriormente, o americano entrevistou celebridades como Kanye West e Barack Obama.

Eu, tu e ela (quinta temporada) – 22/10

Outra novidade no catálogo da Netflix é a quinta temporada da série Eu, tu e ela, que retrata as mudanças na vida de um casal que decide iniciar um relacionamento à três. Como resultado da mudança, o enredo rende uma série de momentos cômicos e românticos.

Kadaver – 22/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Este filme norueguês certamente é uma das melhores opções da semana para os fãs de terror. Seu roteiro acompanha uma família que vive em um mundo apocalíptico dominado pela fome. Na trama, esta família é convidada para um evento de caridade em um hotel que deve alimentar os presentes. Mas durante o acontecimento, diversos convidados começam a sumir.

O Alienista: O Anjo das Trevas – 23/10

O Alienista, grande sucesso da plataforma de streaming, ganha uma nova temporada com o novo nome de The Alienist: O Anjo das Trevas. No novo capítulo, a história mostrará Sara posteriormente aos eventos da primeira temporada, já com sua própria agência de investigação.

O Gambito da Rainha – 23/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Minissérie escrita por Scott Frank, O Gambito da Rainha mostra a luta de uma garota genial que descobre possuir um grande talento para o xadrez. O enredo se passa em Kentucky nos anos 1950, e mostra as dificuldades da garota contra seus vícios e a vida em um orfanato.

Para Além da Lua – 23/10

Animado por Glen Keane (responsável por desenhos clássicos da Disney), este filme é um dos melhores lançamentos da semana na Netflix. Ele acompanha a saga de Fei Fei, uma menina inspirada por histórias da mãe, até a Lua. Surpreendente, o objetivo da menina é comprovar a existência de uma deusa lendária.

Move: o mundo da dança –16/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Esta série documental francesa acompanhará a rotina e as performances de profissionais da dança que buscam revolucionar os conceitos sobre essa arte baseada no movimento e expressão corporal. Em suma, é uma opção imperdível aos fãs de danças contemporâneas.

Bárbaros – 23/10

Com produção alemã, Bárbaros é imperdível para os fãs de história, pois seu roteiro acompanha os embates entre tribos germânicas e o Império Romano em seu período de expansão.

Um Rapaz Adequado- 23/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Oferecendo um ótimo vislumbre da cultura indiana, este lançamento da semana na Netflix acompanha o desafio de uma mãe em buscar o marido ideal para sua vida. O filme mostra aspectos como “política, amor e dramas familiares”.

