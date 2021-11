Lara e Christian se reencontram em Um Lugar ao Sol

Lara vai reencontrar Christian/Renato nos próximos episódios de Um Lugar ao Sol. A mocinha estará investigando a morte do ex-noivo, mas será tratada com rispidez pelo marido de Bárbara (Alinne Moraes). Surpreendentemente, o farsante irá sustentar a mentira de que ele é Renato – o irmão gêmeo rico.

As informações são do Notícias da TV.

Lara e Christian em Um Lugar ao Sol

Lara ainda tem dificuldades em superar a morte de Christian, mas após seguir os conselhos de sua avó Noca (Marieta Severo), ela decide dar uma chance a Matheus (Danton Mello) e resolve se casar com o rapaz.

Porém, no dia do casamento dos dois, Christian resolve ir para Pouso Feliz e deixa rastros durante sua passagem. Primeiro, ele esquece seu livro em uma lanchonete e também pede seu suco favorito, de tomate com laranja. Logo em seguida, Lara vai até o local e descobre que alguém com os mesmos gostos de seu amado esteve por lá. Ela também fica desconfiada quando Marie (Maju Lima) diz que foi Christian quem a ajudou a colher as flores para o buque de casamento.

Lara então descobre que Christian tinha um irmão, Renato, e decide ir atrás do rapaz, sem saber que na verdade está falando com Chris o tempo inteiro.

Ela irá começar uma investigação por conta própria e descobrirá que Renato e Christian estiveram juntos na noite em que um deles foi morto. Ao chegar até Christian/Renato, ela tentará saber o que de fato aconteceu. “Pelo amor de Deus, só me ouve. Eu estou aqui porque o seu irmão foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu estou investigando a morte dele. Eu preciso entender por que ele foi morto”, dirá ao usurpador.

Cara a cara com seu grande amor, o rapaz é ríspido com ela. “Bom, se é isso o que você quer saber, eu estive com o seu noivo, sim. Por uma noite, e foi o suficiente”, dirá o amigo de Ravi (Juan Paiva).

“Como assim? E o que é que ele falou?”, questionará a cozinheira. “Ele queria dinheiro, o que pelo visto, é o que você também quer, né?”, responderá o filho de Elenice (Ana Beatriz Nogueira). “Não, ao contrário. A única coisa que eu quero saber é por que ele foi morto”, dirá a mocinha. Para se livrar de vez da personagem de Andreia Horta, Christian/Renato irá rebater: “Ele foi morto porque não valia nada”. Em seguida, ele irá chamar os seguranças.

Um Lugar ao Sol vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília na Globo. Logo após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos no GloboPlay para assinantes.