Pouso Feliz de Um Lugar ao Sol: onde fica a cidade de Lara na novela

Na novela das 9, Lara resolve voltar para sua cidade natal depois de 8 anos. A mulher vivia no Rio de Janeiro, mas foi para a casa da Vó Noca (Marieta Severo) em Minas Gerais. Mas afinal, Pouso Feliz de Um Lugar ao Sol onde fica?

Onde fica Pouso Feliz de Um Lugar ao Sol?

A cidade de Pouso Feliz em Um Lugar ao Sol é fictícia, ou seja, não existe na vida real. Na TV, o município faz parte de Minas Gerais – o que dá para notar pelo sotaque dos personagens Lara, Vó Noca e Mateus.

O que o leitor pode encontrar na vida real é a cidade de Pouso Alegre, pequeno município de 154,2 mil habitantes e localizado há mais de 381,4 km do Rio de Janeiro, onde a novela das 9 é ambientada.

Curiosamente, a atriz Andreia Horta que interpreta Lara é mineira, nascida na cidade de Juiz de Fora.

Um Lugar ao Sol

Um Lugar ao Sol se passa na maior parte no Rio de Janeiro, mas a cidade de Pouso Feliz também ganha destaque na trama. A pequena cidade no interior de Minas seria a solução para a vida de Christian e Lara, que buscavam um recomeço longe do Rio após se envolver com o tráfico de drogas.

Mas Lícia Manzo reservou uma trama diferente. Christian assumiu o lugar de Renato, irmão morto em seu lugar, e passou a viver como um da zona sul carioca.

Enquanto Lara, sofrendo pela a morte do amado, volta para o interior na tentativa de superar o trauma. A vida na pequena cidade promete agitar alguns núcleos da novela.

