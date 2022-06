Lara é filha de quem em A Favorita? Jovem descobre não ser herdeira

Flora revela a verdadeira identidade do pai de sua filha

Lara (Mariana Ximenes) acreditou a vida inteira ser filha de Marcelo (Flávio Tolezani) e herdeira da fortuna dos Fontini. Ao longo da trama, a própria Flora (Patrícia Pillar) conta para Silveirinha (Ary Fontoura) que mentiu sobre a paternidade da loira. Mas afinal, Lara é filha de quem em A Favorita?

Lara é filha de quem em A Favorita: Marcelo ou Dodi?

Lara é filha de Dodi (Murilo Benício). Flora mente para toda a família de Marcelo para que ela pudesse herdar sozinha o império de papel e celulosa da família Fontini.

Essa foi a verdadeira motivação que levou Flora a matar Marcelo. Ao longo da trama, será revelado que Marcelo flagrou a loira com Dodi, e descobrindo a verdade, ia desmascarar a vilã. Assim, Lara não seria mais a herdeira dos Fontini.

Flora matou Marcelo antes que ele contasse toda a verdade para seus pais. A vilã arquitetou o crime para que pudesse manter a vida de poder e riqueza que teria quando Lara herdasse tudo. Além disso, a megera sabia que Irene (Glória Menezes) e Gonçalo (Mauro Mendonça) ficariam abalados com a morte do filho e criaram a neta para se lembrar do rapaz.

Depois que Flora foi presa pelo assassinato de Marcelo, Donatela (Cláudia Raia) criou a menina como se fosse a sua filha. Tanto que, quando a vilã sai da prisão, a personagem fica preocupada com uma possível reaproximação entre ela e Lara.

E é exatamente isso que Flora faz: além de tentar se reaproximar da filha, ela tenta manipular Irene e fazer com que a ricaça acredite que Donatela é a verdadeira culpada pelo crime.

Lara atira em Flora

Lara vai descobrir todas as mentiras de Flora, inclusive sobre sua paternidade, e irá dar um tiro em sua mãe biológica para defender a mulher que a criou a vida inteira, Donatela.

A vilã foge da cadeia após ser condenada pela morte de Dodi e invade o casamento de Donatela com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e esfaqueia Silveirinha – cansado de ser humilhado por Flora, o ex-empresário “troca de lado” e passa ajudar Donatela a se vingar da loira.

A vilã não se dá por satisfeita e aparece durante a lua de mel dos recém-casados. Flora planeja matar Zé Bob, mas antes que consiga executar o plano, Lara aparece e atira em sua mãe biológica.

“Você se acha muito boazinha, muito santinha, mas não se esqueça que é o meu sangue que você carrega. A sua vida, a sua história e o seu destino estão atrelados a mim”, diz Flora para a filha. “É mesmo, Flora? Então me faz um favor. Atira em mim”, diz a jovem, saindo de trás de Donatela.

Flora provoca Lara, que grita: “Você não é a minha mãe. Minha mãe é a Donatela!”. Em seguida, ela dispara o revólver.

A vilã sobrevive ao tiro e volta para a cadeia, onde é maltratada pelas outras presidiárias. A novela chega ao fim com Flora na cadeira e Donatela feliz ao lado de Zé Bob e da filha.

