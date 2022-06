O marido de Donatela é a primeira vítima de Flora na novela de João Emanuel Carneiro. Grande vilã da trama, a personagem de Patrícia Pilar deixa um rastro de destruição por onde passa. Como descobrem quem matou o Marcelo em A Favorita? Público foi o primeiro a descobrir verdade sobre crime.

Como descobrem que Flora foi quem matou o Marcelo na novela A Favorita?

A revelação de que Flora foi quem matou Marcelo em A Favorita não é descoberta por todos os personagens de uma vez. A verdade vem a tona primeiro para o público, que assiste um flashback do acontecido e chega a conclusão do que realmente aconteceu no dia do assassinato. Depois, investigações acontecem na trama e aos poucos os personagens enganados pela vilã começam a descobrir as reviravoltas da história.

Como não há um momento fatídico em que todos descobrem quem matou Marcelo em A Favorita ao mesmo tempo – já que alguns personagens, como Irene (Gloria Menezes), ficam no escuro até a reta final da trama – vamos te contar como tudo aconteceu.

Primeiro, público descobre quem matou Marcelo em A Favorita

O público é o primeiro a ter a confirmação de que Flora é realmente quem matou Marcelo em A Favorita. Até o episódio de número 56 da exibição original, ninguém sabia quem era a real vilã da trama: Flora ou Donatela. Porém, neste capítulo, Flora faz sua confissão. Em um embate contra Donatela, Flora admite que é uma assassina e então o público assiste um flashback do dia do assassinato.

É confirmado que Flora foi até a casa de Marcelo enquanto Donatela havia saído e a personagem de Pilar aparece atirando três vezes no amante. A partir daí, a trama ganha uma reviravolta. Ao ser confirmado de que Flora matou o personagem de Flávio Tolezani, não sobram dúvidas de quem é a mocinha e quem é a vilã da história.

Lara descobre verdade

Lara descobre tudo o que precisava saber sobre a mãe após ser vítima de um sequestro e ter o avô morto por causa de atitudes de Flora. A moça já havia conversado com Cilene (Elizangela) para saber em detalhes o que a manicure se lembrava do dia do assassinato de seu pai, mas Lara só joga na cara da mãe que descobriu tudo na reta final do folhetim.

A moça passa a investigar tudo e vai até o dono da casa em que foi mantida refém para saber mais sobre o crime. Com as revelações de sua pesquisa, ela caba descobrindo que a própria mãe foi quem planejou seu sequestro. A moça confronta Flora e diz que já sabe de todos os crimes da vilã, inclusive a morte de seu pai e seu avô.

Irene escuta confissão

Após suas descobertas, Lara tenta convencer a avó sobre a verdadeira índole de Flora, mas a idosa resolve não acreditar na jovem. Irene se nega a pensar que Flora é quem matou Marcelo e seu marido, porém, pouco depois ela tem a confirmação que precisava.

Escondida, ela escuta uma conversa entre Silveirinha e Flora. Durante o papo, Flora dá risada da inocência de Irene e se vangloria por seus crimes. Flora diz que matou Marcelo e Gonçalo e Irene fica chocada enquanto escuta tudo.

Jornalista descobre a verdade

Outra pessoa que descobre a verdade é Maíra, personagem de Juliana Paes. A jornalista investiga o caso após a morte do Dr. Salvatore e chega a conclusão que Flora não é mocinha coisa nenhuma. Porém, antes que ela consiga mostrar suas descobertas para Zé Bob, a moça é atropelada. Já que Maíra continua viva, Flora vai até o hospital para terminar o serviço e se passa por uma enfermeira. Maíra não sobrevive.

Médico Salvatore descobriu verdade por causa de última palavras de Marcelo

Outra das vítimas de Flora, Salvatore descobre que quem matou Marcelo foi Flora pela boca do próprio herdeiro dos Santini. Marcelo estava em estado grave, mas chegou ao hospital com vida, onde foi atendido por Salvatore. Durante seus últimos momentos, Marcelo revela que seus ferimentos foram causados por Flora.

Cilene e Donatela foram testemunhas do crime

Cilene e Donatela não precisaram descobrir por meio de ninguém quem matou Marcelo em A Favorita, as duas foram testemunhas do acontecido. Cilene estava na casa do casal pois tinha horário marcado para fazer as unhas de Donatela e assistiu a tudo. Inclusive, foi a manicure quem salvou a vida de Donatela, que também seria uma vítima de Flora. Ao assistir a briga das duas e ver que Flora se aproximava da arma, Cilene quebrou um vaso na cabeça de Flora e fez a vilã desmaiar.

Donatela perdeu o começo da briga entre Marcelo e Flora, mas entrou em casa logo após o primeiro tiro e viu com seus próprios olhos a ex-amiga atirar mais duas vezes em seu marido.

Por que Flora matou Marcelo?

Marcelo havia dado um ponto final na relação com Flora. O personagem de Flávio Tolezani havia descoberto segredos de Dodi e Flora e ainda revelaria para a família que Lara não era sua filha biológica. O que colocaria Flora e a menina bem longe do dinheiro dos Fontini.

Já que Flora perderia Marcelo para sempre e ainda ficaria sem um centavo, a vilã resolveu tirar o marido de Donatela do caminho. Ela foi até a casa do casal enquanto Donatela estava fora e tentou se reconciliar com o amado. Porém, ela já estava preparada para acabar com Marcelo e tinha uma arma escondida. Quando Marcelo se negou a ficar com ela e ainda disse que ia denunciá-la, Flora atirou.

A personagem de Claudia Raia estragou os planos de Flora de conseguir escapar após o crime, pois voltou rapidamente para casa por ter esquecido que havia marcado um horário com Cilene para fazer as unhas. Se não fosse por isso, não haveriam testemunhas do crime.

Flora tentou culpar Donatela pela morte de Marcelo, mas plano não deu certo:

