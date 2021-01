Largados e Pelados: o que sabemos sobre a versão brasileira do reality

Sucesso nos Estados Unidos desde 2013, o reality show Largados e Pelados vai ganhar uma versão brasileira. A próxima temporada do programa irá acontecer no Brasil. Por isso, o site do Discovery abriu as inscrições para os brasileiros neste domingo (10).

Como é o reality Largados e Pelados?

Apesar dos brasileiros, agora, poderem participar do Naked and Afraid [nome original do programa], ele não é para qualquer um. Em cada episódio, duas pessoas são “largadas” em alguma floresta com pouquíssimos recursos.

Por ser um reality de sobrevivência, o desafio inclui permanecer na selva por 21 dias, pelados. É isso mesmo, os participantes não podem usar nenhuma roupa nem calçados em momento algum.

Para não ficarem sem nenhum recurso, a produção do reality disponibiliza uma bolsa de couro, um transmissor de microfone sem fio, um mapa, câmera e diário. Além disso eles podem escolher um objeto para levar com eles.

Como desafio, a dupla deve chegar ao ponto final do para, local em que serão resgatadas para a vida civilizada. Mas essa meta não é nada fácil. Sem comida, água, conforto, local para dormir e tantos outros problemas, eles devem “se virar” para chegarem até o fim.

Embora os participantes fiquem pelados no programa, a produção não deixa que o público veja os pares nus. Na edição, os órgãos genitais são censurados. Afinal, a ideia principal é de ser um reality de aventura e mostrar até onde as pessoas vão para sobreviver em um habitat primitivo.

Saiba como se inscrever

As inscrições abrem no domingo (10) para os brasileiros se inscreverem no Largados e Pelados. Como? Dentro do site do Discovery, é preciso que a pessoa envie um vídeo explicando o motivo pelo qual a produção deve a chamar para a aventura na selva.

A gravação deve ser feita com a câmera da horizontal, durante no máximo dois minutos. Para garantir que tudo ocorra bem, o inscrito deve preencher um formulário a respeito de sua saúde e condições físicas. Além de falar sobre o interesse em entrar no programa e a maior preocupação do candidato. Uma das exigências é ter mais de 18 anos.

Onde assistir Largados e Pelados?

O reality selvagem Largados e Pelados, pode ser visto no canal Discovery. Mas para quem tem acesso apenas a televisão aberta não fica de fora. Uma opção é acompanhar o programa pelo canal da Band, que transmite o reality desde o ano passado.

Confira um trecho do reality:

https://www.youtube.com/watch?v=ZDKwaDU04PY&feature=emb_title