Levi mata Alcides na novela Pantanal ou peão sobrevive?

Levi (Leandro Lima) e Alcides (Juliano Cazarré) vão entrar um confronto nos próximos capítulos de Pantanal. O funcionário de Tenório (Murilo Benício) vai contar para o peão sobre o plano que seu patrão propôs a ele, e os dois irão se desentender. Levi mata Alcides? Veja qual será o destino do amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Levi mata Alcides? Peão é salvo pelo Velho do Rio após ser baleado

Levi tenta matar Alcides em Pantanal, mas o peão sobrevive. A história começa quando Tenório diz para seu funcionário que sabe quem ele é e propõe um acordo: ele ajuda o vilão a roubar parte do gado de José Leôncio (Marcos Palmeira) e mata Levi, e em troca ele lhe dá terras no Sarandi.

No entanto, o plano de Tenório não vai dar certo. Isso porque o próprio Alcides vai contar para Levi sobre a proposta que recebeu do patrão. Furioso, o ex-funcionário de Zé Leôncio entra em um confronto com o colega e atira no personagem de Juliano Cazarré.

Alcides é baleado e cai no rio cheio de piranhas. Enquanto ele afunda, a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado) vai se refletir nas águas. O peão será salvo pela entidade, e vai acordar na beira do rio, sem nenhum ferimento de bala.

“Onde é que eu tô… O maldito quase me mata”, questiona Alcides, enquanto procura pela bala que deveria estar no seu corpo. “Como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vim parar aqui?”

Enquanto isso, Levi irá acreditar que seu rival está morto. O vilão vai até a tapera de Juma (Alanis Guillen) em busca de abrigo e mente para a menina-onça, dizendo que foi Tenório quem matou Alcides.

A protagonista ameaça Levi, que se recusa a sair da tapera. Ele enfrenta Juma e tenta atirar nela, que consegue desarmá-lo, obrigando-o a deixar o local. Já Alcides volta para a fazenda e conta para Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que Levi tentou matá-lo.

Morte de Levi se aproxima

Levi já cometeu muitas vilanias em Pantanal e sua última maldade resultará em sua morte. O peão está obcecado por Muda (Bella Campos) e não vai desistir enquanto não conseguir colocá-la em sua garupa.

No capítulo do dia 13 de junho, o vilão vai obrigar Muda a subir em um barco com ele. Juma vai tentar defender a amiga, mas o peão ameaçará matar a jovem caso a menina-onça não devolva sua arma. É então que a protagonista atira no braço do crápula que mesmo ferido, consegue fugir.

No meio do caminho, ele encontrará Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) e vai se recusar a se entregar. Levi tentará fugir de barco, mas a embarcação sofrerá um acidente e ele cai no rio cheio de piranhas, que devoram o seu corpo. É assim que ele morre na novela.

Depois da morte do peão, Muda enfim vai começar a corresponder o interesse de Tibério, e os dois terão um final feliz na trama.

