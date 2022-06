Resumo da novela Pantanal: aqui está o que vai acontecer até sábado

Veja os principais acontecimentos no resumo da novela Pantanal - Foto: Rede Globo

Pantanal promete ainda mais emoções nesta semana, até o dia 11/6. José Lucase José Leôncio vão ficar cada vez mais próximos, enquanto Jove ficará furioso com o peão após ele ter levado Juma para uma caçada de marruás. O resumo da novela Pantanal na TV Globo adianta os principais acontecimentos dos próximos capítulos para quem está curioso para saber a continuação da trama.

José Lucas chama Zé Leôncio de pai no resumo da novela Pantanal

Ambos José Lucas e José Leôncio estão com dificuldades de aceitarem que são pai e filho. No capítulo desta terça-feira, 6, o Velho do Rio (Osmar Prado) revelará para o mais novo peão da fazenda que ele é sim um Leôncio. A partir daí, a relação entre o protagonista e o primogênito começará a mudar.

José Lucas chama José Leôncio de pai pela primeira vez, e ambos se emocionam. O fazendeiro não vai se aguentar de tanta felicidade e contará para todos os peões que o rapaz é seu filho.

E tem mais: José Leôncio ainda dirá que seus três filhos devem disputar a sala de prata do velho Joventino (Irandhir Santos).

Crise no relacionamento de Jove e Juma no resumo da novela Pantanal

Não é de agora que o relacionamento de Jove e Juma não anda bem. A menina-onça insiste em voltar a morar na tapera, enquanto o rapaz quer que os dois continuem vivendo na fazenda de José Leôncio. A situação piora quando ela começa a se sentir atraída por José Lucas de Nada e ele por ela.

Jove descobrirá que a namorada foi atrás do peão durante uma caçada de marruás e por isso se acidentou. Ele decidirá se afastar de Juma para que ela possa entender o que sente pelo peão recém-chegado.

Ainda nesta semana, a protagonista enfim vai voltar para a tapera e vai se envolver em uma confusão com Levi (Leandro Lima). Quando Jove chegar para buscar a namorada, ele ficará sabendo que o peão esteve no local.

Plano de Alcides e Tenório termina em confronto com Levi

Tenório (Murilo Benício) já sabe que Alcides (Juliano Cazarré) é do Sarandi e veio para sua fazenda para se vingar. O vilão propõe um acordo: ele lhe dará terras se o peão ajudá-lo a roubar parte do gado de José Leôncio e matar Levi.

Os dois vão começar a combinar os detalhes do roubo no capítulo desta terça. Porém, as coisas não vão sair como planejadas. Isso porque o próprio Alcides vai confessar para Levi que o marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) mandou que ele o matasse em troca de uma recompensa.

Levi e Alcides vão entrar em um confronto, e o ex-peão de José Leôncio vai atirar no funcionário de Tenório. Em seguida, ele foge para a tapera de Juma. Ele mente para a menina-onça, e sem saber que o colega está vivo, diz para a jovem que foi Tenório quem matou o funcionário da fazenda. O peão ainda vai se negar a ir embora da tapera e enfrentará a mocinha.

O peão tenta atirar em Juma, mas ela consegue desarmá-lo, obrigando-o a deixar a tapera. Enquanto isso, na fazenda de Tenório, Alcides contará para Maria Bruaca que Levi tentou matá-lo.

Maria Bruaca é pega no flagra com Levi

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai procurar Levi novamente no capítulo de hoje. A mãe de Guta (Julia Dalavia) já transou com o peão e apesar da culpa, vai procurá-lo mais uma vez. Só que, agora, os dois vão ser flagrados por Zefa (Paula Barbosa).

Tenório também vai começar a desconfiar das intenções da esposa. Na próxima quinta, a mulher vai se defender das acusações do marido de que estaria se insinuando para Levi.

