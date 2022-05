Lucinha Lins hoje: por onde anda a atriz de Esmeralda

Lucinha Lins hoje está no streaming, teatro e em reprise do SBT - Foto: Reprodução/SBT

Rosto presente em grandes sucessos da televisão desde os anos 1980 , Lucinha Lins hoje retorna a frente das câmeras com uma nova série na Amazon Prime Video, estrelada por Camila Morgado, e também aparece na reprise de Esmeralda do SBT. A atriz de 69 anos estava afastada das telinhas desde 2017, época em que trabalhou na Record TV e esteve em produções bíblicas do canal.

Como está Lucinha Lins hoje?

Lucinha Lins hoje está com 69 anos de idade e continua atuando. A atriz estava afastada da TV e do cinema nos últimos anos, mas não tinha se ausentado do teatro. Atualmente, a famosa está em cartaz com a peça As Meninas Velhas em São Paulo. O espetáculo também conta com Barbara Bruno, Sônia de Paula e Nadia Nardini no elenco e tem apresentações confirmadas de sextas, sábados e domingos até o dia 29 de maio no Teatro Itália, localizado na República.

Além deste trabalho, o projeto mais recente de Lucinha Lins nos dias de hoje foi a série Sentença da Amazon Prime Video. Lançada no dia 15 de abril de 2022, a produção tem 6 capítulos no total até agora – Não foi revelado pela plataforma streaming se haverá mais temporadas. A trama segue a advogada criminalista Heloísa, que é interpretada por Camila Morgado. O papel de Lucinha é de Olga, que aparece em todos os episódios da série.

Antes desde trabalho, Lucinha Lins estava longe das telinhas. A famosa apareceu pela última vez em 2017, como a personagem Zelfa em O Rico e Lázaro da Record. No mesmo ano, ela esteve em outra produção bíblia, a novela Apocalipse, em que viveu a personagem Lia Aisen Gudman.

A atriz trabalhava na emissora de Edir Macedo desde 2006 e somou no currículo as novelas Vidas Opostas, Chamas da Vida, Vidas em Jogo e Vitória. Antes disso, ela esteve Esmeralda (2004 – 2005), do SBT.

De 1979 a 2004, ela esteve em trabalhos na Rede Globo, emissora que a lançou ao estrelato. A estreia de Lucinha Lind foi na série Plantão da Polícia em 1979. Pouco depois, ela apareceu no sucesso Os Saltimbancos Trampalhões e alguns trabalhos mais tarde estreou em uma novela pela primeira vez. De 1985 a 1986, ela foi Mocinha em Roque Santeiro.

Poucos anos depois, outro sucesso da emissora foi parar entre seus trabalhos, O Salvador da Pátria (1989). Em 1993, ela foi Laurinda em Fera Ferida e no ano seguinte atuou como Estela em A Viagem, de Ivani Ribeiro.

Em 1997, a atriz apareceu em Malhação e Perdidos de Amor. Depois de atuar em Corpo Dourado (1998) e Tiro & Queda (1999), Lucinha Lins foi Lucrécia Espíndola na novela Estrela-Guia, seu penúltimo trabalho na Globo.

Em 2004, Lucinha Lins interpretou Elvira em Chocolate com Pimenta e então se despediu da emissora. Ela trabalhou algum tempo no cinema, até que migrou para a Record, canal em que ficou até 2017.

SBT reprisa Esmeralda

Esmeralda retornou às telinhas do SBT desde o dia 16 de maio. O folhetim estrelado por Bianca Castanho teve Lucinha Lins no papel de Branca e foi ao ar originalmente de dezembro de 2004 a junho de 2005. Foram exibidos 194 capítulos no total.

Hoje, a reprise de Esmeralda com Lucinha Lins passa de segunda a sexta-feira a partir das 13h00, depois de Carrossel, O folhetim fica até às 14h00 na programação do canal, quando cede espaço para a novela Paixões de Gavilanes.

E para sua sorte, todas as maneiras de assistir Esmeralda são gratuitas. A novela pode ser acompanhada diariamente nas telinhas do SBT ou pela aba ao vivo do SBT Vídeos, por um celular, computador, televisão Smart, entre outros aparelhos. Porém, para quem prefere ver em outro horário, os capítulos de Esmeralda também são disponibilizados gratuitamente na plataforma streaming do canal.

Onde assistir outras novelas de Lucinha Lins hoje

Para quem prefere os trabalhos da atriz em outros canais, é possível encontrá-los, porém, pagando. Todas as novelas em que Lucinha atuou na Record estão no Playplus, que libera o acesso apenas para assinantes. O serviço custa R$ 15,90 ao mês e oferece 14 dias grátis para novos clientes.

Roque Santeiro, O Salvador da Pátria, A Viagem, Malhação, Estrela-Guia e Chocolate com Pimenta estão no catálogo da Globoplay. O serviço custa entre R$ 19,90 a R$ 89,90.

