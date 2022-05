Cuidado com o Anjo vai voltar em 2022 no SBT; novela estreia em junho

Cuidado com o Anjo vai voltar em 2022, o SBT vai exibir o folhetim pela terceira vez. A estreia dos capítulos da novela estrelada por Maite Perroni e William Levy irá acontecer em junho e a reprise será uma das atrações da programação vespertina do canal de Silvio Santos.

Quando a novela Cuidado com o Anjo vai voltar em 2022?

Cuidado com o Anjo vai voltar em junho de 2022, mas o SBT ainda não confirmou o dia exato que o folhetim chega nas telinhas. O folhetim será exibido de segunda a sábado para substituir Mar do Amor. O horário ainda será confirmado, mas deve ser por volta das 17h00 ou 17h30 de acordo com a atual programação do canal.

Se o padrão das estreias das atuais novelas mexicanas do canal for seguido, Cuidado com o Anjo deve começar em 2022 antes dos últimos capítulos de Mar de Amor, por volta das duas últimas semanas da novela sobre Estrela e Victor Manuel. As duas deve ser exibidas na programação ao mesmo tempo e depois que Mar de Amor for finalizada, Cuidado com o Anjo herda a faixa da horário oficialmente.

A emissora costuma fazer dobradinha de suas novelas antes de substitui-las de vez na programação. Por exemplo, Coração Indomável ainda estava no ar quando sua substituta Amanhã é Para Sempre chegou às telinhas. O mesmo aconteceu com Se Nos Deixam, que ficou no ar junto de Te dou A Vida.

Sobre o que é Cuidado com o Anjo?

Na trama, Marichuy (Maite Perroni) é uma garota que foge do orfanato em que vive antes de completar 15 anos de idade. Depois de muitos obstáculos ao longo dos anos, ela conhece o que homem que pensa ser o amor de sua vida, membro de uma das famílias mais ricas da da cidade. Porém, ela descobre segredos que irão abalar sua relação e vida.

Cuidado com o Anjo vai voltar em 2022 e já foi exibida outras duas vezes pelo canal de Silvio Santos. A primeira vez que o folhetim esteve no ar na televisão brasileira foi em 2013, cerca de 5 anos após seu lançamento no México. Depois do sucesso, o SBT resolveu trazer a trama de volta em meados de 2015.

Na TV mexicana, a novela teve 194 capítulos no total. No SBT, os números podem variar, pois o canal reedita suas reprises da maneira que prefere de acordo com a programação. Assim, os capítulos podem ser menores que os originais, podem ter cenas cortadas, ou até contarem com mais de uma capítulo exibido por vez.

Relembre a novela:

Como assistir Cuidado com o Anjo de graça online

Para quem vai acompanhar Cuidado com o Anjo de segunda a sexta no SBT a exibição já de graça, mas quem prefere assistir a qualquer hora ou lugar, também há uma opção para não pagar nada.

Você pode usar o SBT Vídeos para assistir as novelas do SBT de um celular, computador ou tablet sem pagar pelo acesso. A plataforma streaming do canal de Silvio Santos é totalmente gratuita, porém, exige um cadastro.

Será necessário informar nome, sobrenome, e-mail, estado e cidade em que mora, sexo e data de nascimento. Também é preciso criar uma senha que será usada no site e depois confirmá-la. Após seguir os passos indicados pelo sistema para que sua conta seja validada, é só usar login e senha todas as vezes que quiser usar o SBT Vídeos.

O catálogo da plataforma não adiciona todos os capítulos de uma vez, por isso você só poderá assistir depois que o episódio for ao ar diariamente nas telinhas. Além disso, é bom ter um pouco de paciência, pois às vezes o sistema demora para adicionar os novos capítulos da semana.

Protagonistas de Cuidado com o Anjo

Maite Perroni é Marichuy, a órfã que protagoniza a novela. A atriz ficou internacionalmente conhecida pelo sucesso de Rebelde, entre os anos 2004 e 2006, em que interpretava a personagem Lupita.

Quando esteve em Cuidado com o Anjo, Maite tinha 26 anos de idade. Hoje ela está com 39 anos e continua ativa nas telinhas e no cinema. De 2019 para cá, a famosa esteve em um curta e dois filmes. Além disso, ela atuou nas séries Herederos por accidente (2020) e O Jogo das Chaves (2019 – 2021) na televisão mexicana e estrelou Desejo Sombrio na Netflix (2020 – 2022).

William Levy, que agora tem 41 anos, também teve trabalho recente na Netflix. O ator cubano estrelou o remake de Café com Aroma de Mulher como o personagem Sebastián Vallejo. Antes disso, ele esteve em En Brazos de un Asesino (2019), Star (2018 – 2019) e El Fantasma de mi Novia (2017).

Em Cuidado com o Anjo, que volta ao SBT em 2022, Levy é Juan Miguel, par romântico de Maite Perroni. O famoso tinha por volta dos 28 anos quando assumiu o papel e na época era casado com a atriz Elizabeth Gutiérrez. O casal anunciou separação em janeiro desde ano.

