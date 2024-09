Cantora carioca vai se apresentar no Palco Mundo, o principal do festival.

Ludmilla canta hoje no Rock in Rio? Veja o horário do show e onde assistir

Nesta sexta-feira, 13 de setembro, a cidade do Rock na Zona Oeste do Rio de Janeiro recebe a décima edição do Rock in Rio. No Palco Mundo, o principal do evento, sobem os principais nomes da música do momento, entre elas da brasileira Ludmilla.

Que horas é o show da Ludmilla no Rock in Rio?

O show da Ludmilla hoje no Rock in Rio 2024 está previsto para começar às 19 horas (de Brasília), o segundo do Palco Mundo. Como a maior parte do evento é televisionado, as atrações não costumam atrasar.

Na abertura do palco, às 16h40, sobe ao palco Matuê com Wiu e Teto e depois vem Ludmilla, que será substituída por 21 Savage. O show principal começa 00h com Travis Scott.

Acesse a programação completa do primeiro dia do festival.

Onde assistir?

Rock in Rio terá transmissão ao vivo nos canais Bis e Multishow. Já a Globo exibirá apenas os melhores momentos em sua programação.

Globo: a emissora exibirá apenas os melhores momentos de cada dia. Na sexta-feira começa às 23h30.

Globoplay: a transmissão estará aberta apenas para quatro palcos do Rock in Rio. Os assinantes Globoplay +canais terão acesso aos shows dos palcos Mundo e Sunset - os principais.

Multishow. a emissora o público pode assistir às apresentações dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15.

Canal BIS: faz a transmissão dos shows dos palcos Espaço Favela e New Dance Order às 18h45.