Horários dos shows do Rock in Rio 2024 no 1º dia de festival

Chegou a hora! Os horários dos shows do Rock in Rio 2024 já são oficiais e quem pretende acompanhar o festival seja em casa ou na cidade do roque, aqui está a programação completa do primeiro dia de música. O evento começa hoje, 13 de setembro, e vai até o dia 22.

Que horas começam os shows do Rock in Rio 2024 na sexta-feira, 13

São seis palcos no Rock in Rio 2024, sendo o "Mundo" o principal do evento. Por lá, os shows começam à tarde e vão até a madrugada de sábado. Mas por toda a cidade do Rock há espaços com apresentações.

Horários de Shows no Palco Mundo

16h40 - Matuê com Wiu e Teto

19h - Ludmilla

21h20 - 21 Savage

0h - Travis Scott

Palco Sunset

15h30 - Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 - Veigh e Kayblack

20h10 - Orochi, Chefin e Oruam

22h45 - MC Cabelinho & Coral das Favelas

Palco New Dance Order

22h - Cat Dealers

23h30 - Chemical Surf

1h - Fatsync x Malifoo

2h30 - Deadmau5

Palco Espaço Favela

16h - Slipmami

19h - Kevin o Chris

21h - TZ da Coronel e Borges

Palco Global Village

15h30 - Victor Xamã

17h30 - Katú Mirim

19h15 - Karan Aujla

Palco Supernova

15h - Mc Maneirinho

17h - The Box

18h30 - Mizzy Miles

20h30 - Major RD

Onde assistir o Rock in Rio?

O Rock in Rio terá transmissão ao vivo nos canais Bis e Multishow. Essa é a décima edição do evento no Brasil.

O festival foi realizado no Rio de Janeiro em 1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022. Ao todo, são 22 edições do festival ao longo da história, sendo 13 no exterior.