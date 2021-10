Luís Vitor da Áustria em Nos Tempos do Imperador será novo pretendente

Em breve, Luís Vitor da Áustria poderá ser mais um pretendente de Leopoldina (Bruna Griphao) em Nos Tempos do Imperador. Porém, tudo não passará de um plano de Luísa (Mariana Ximenes) para ajudar a filha caçula de Pedro (Selton Mello) a ficar com Augusto (Gil Coelho), por quem ela se apaixonou.

Quem é Luís Vitor da Áustria em Nos Tempos do Imperador?

Nos próximos capítulos da novela, Isabel (Giulia Gayoso) escolherá se casar com Gastão, o Conde D’Eu (Daniel Torres). Ao se sentir rejeitado pela princesa, Augusto decidirá ir embora do Brasil e rejeitará se casar com Leopoldina. As informações são do Notícias da TV.

“Eu recuso terminantemente a me casar com Leopoldina, majestade. Não vou aceitar um prêmio de consolação”, dirá o príncipe. Enquanto isso, Dina está apaixonada pelo rapaz e voltou atrás na sua decisão de não querer se casar com ninguém.

Desesperada, Leopoldina irá pedir ajuda da Condessa de Barral. “Não deixe que ele vá embora, por favor”, suplicará a jovem. É então que a amante de Pedro vai elaborar um plano para ajudar Dina. Ela dirá na frente do rapaz que já tem outro pretendente para a princesa. “Já temos um novo pretendente para Dina. Certamente ela se encantará por ele. O arquiduque Luís Vítor da Áustria, irmão do imperador Francisco José. Augusto? Achei que tivesse saído. Perdoe minha indiscrição, não tocaria nesse assunto se soubesse…”

Augusto ficará incomodado com o que acabou de ouvir, mas permanecerá firme em sua decisão – pelo menos por enquanto. Já que, na vida real, Leopoldina e Augusto de fato se casaram.

Quem foi Luís na vida real?

Essa é mais uma parte da história que é verídica. De fato Francisco Carlos quis casar seu filho Luís Vitor com uma das princesas brasileiras. Porém, Luís era abertamente homossexual. Dom Pedro II se recusou a dar a mão de uma das suas filhas pois muitas fofocas chegavam na corte.

Depois do plano fracassado de tentar juntar Luís com uma das filhas de Dom Pedro, a mãe do rapaz tentou casá-lo com duquesa Sofia Carlota da Baviera, mas ele não aceitou, permanecendo solteiro por toda sua vida.

Luís Vitor foi exilado para Salzburgo após ser flagrado durante uma relação sexual com um menor de idade em uma sauna de Viena. Ele também foi proibido de ter contato com homens.