O que é cramulhão, citado por Trindade na novela Pantanal?

Trindade, interpretado pelo ator Gabriel Sater, já usou o termo ‘cramulhão’ algumas vezes na novela Pantanal. Sempre que o peão tem visões, ele diz que foi o tal que lhe disse. Mas qual o significado da palavra? O personagem, que ainda não deu mais detalhes sobre sua vida aos colegas, só contou ao Velho do Rio (Osmar Prado) sobre o pacto com o diabo.

O que é cramulhão na novela Pantanal?

Na novela Pantanal, Cramulhão significa diabo e ‘filho do capeta’. Quando Trindade tem uma visão sobre algo que vai acontecer no futuro, ele diz que foi o demônio quem lhe contou. O peão misterioso também já afirmou que sua viola é encantada pela entidade.

O público descobriu sobre o pacto de Trindade logo em sua primeira aparição na novela. Quando encontra o Velho do Rio baleado, o peão diz que arrancaria a bala de seu peito, mas o alertou: “eu tenho um acordo com o diabo”. O pai de todas as sucuris só pede que ele lhe ajude, independente do pacto.

Quando Trindade se torna peão de José Leôncio, ele começa a compartilhar algumas das suas visões com os outros funcionários. O personagem sempre diz para Levi (Leandro Lima) para que ele não se envolva com Muda (Bella Campos) ou terá um encontro cara a cara com quem lhe contou isso – o cramulhão.

A visão de Trindade vai se tornar fato: em breve, Levi terá um embate com Tibério (Guito) que resultará na sua morte. Ele caíra em um rio cheio de piranhas e morrerá.

O cramulhão também vai se manifestar quando Irma (Camila Morgado) ficar grávida de Trindade. O filho do casal herdará os poderes sobrenaturais do pai. Ainda na barriga da ruiva, o bebê fará com que uma viola toque sozinha. As informações são do Notícias da TV.

“Estávamos aqui eu, o Alcides e o peão cramulhão. Ele tava quieto no canto dele, como se estivesse em um transe”, contará Zaquieu (Silvero Pereira). “E, de repente, ele olhou para a viola, e ela começou a tocar sozinha. Bem na nossa frente”, continuará Alcides. Os dois dirão que Trindade contou que não foi o diabo quem estava tocando o instrumento, mas sim o filho dele, que ainda não nasceu.

Qual o final de Trindade?

O final de Trindade em Pantanal é desaparecendo no mundo. Ele abandona Irma e o filho e segue sem rumo pelas estradas. A ruiva criará o bebê do casal ao lado de José Lucas de Nada (Irandhir Santos).

Por ter um acordo com o tinhoso, Trindade não pode levar uma vida normal ao lado da ruiva. A criança até nasce com poderes sobrenaturais, dando continuidade a história mística de seu pai. Quem faz o parto é o próprio peão.

Na versão original, Trindade deixou a trama pois o ator Almir Sater foi convidado pela própria TV Manchete para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, trama que sucedeu Pantanal em 1990. Ainda não se sabe se haverá alterações no remake.

+ Novela Pantanal: Irma e Trindade terminam juntos? Namoro terá gravidez