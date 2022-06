Mãe da Clarice Cara e Coragem vai descobrir paradeiro de Jonathan

Interpretada pela atriz Claudia Di Moura – há poucos anos em destaque na televisão – a mãe da Clarice Cara e Coragem vai conseguir reunir novas pistas em sua investigação para tentar descobrir o que aconteceu com a filha. A empresária acabará esbarrando no paradeiro do cientista Jonathan (Guilherme Weber), que tem todas as informações sobre a misteriosa fórmula que colocou a vida de Clarice em perigo.

Mãe da Clarice Cara e Coragem vai ganhar novas pistas de mistério

Nos próximos capítulos do folhetim das 19h, a mãe da Clarice Cara e Coragem vai descobrir o lugar em que Jonathan está escondido. A empresária acabará encontrando o cientista por acaso e depois vai contar com a ajuda de Ítalo (Paulo Lessa) para conseguir falar com ele cara a cara.

Tudo acontecerá da seguinte forma: Martha estará conversando com Vini em uma chamada de vídeo. O relacionamento dos dois terá acabado há pouco tempo e por isso eles estarão no meio de uma conversa séria. No entanto, a atenção da mãe de Clarice Cara e Coragem vai se dirigir a uma pessoa que está próxima a mesa de Vini – que estará fazendo a vídeochamada diretamente de um restaurante.

Martha então pedirá a ajuda de Vini para descobrir o lugar em que Jonathan tem se hospedado. A mulher conseguirá o endereço e passará todos os detalhes para Ítalo. O ex-segurança então vai partir atrás do cientista e conseguirá encontrá-lo. O personagem de Paulo Lessa vai levar Jonathan até Martha e a empresária tentará tirar informações importantes da boca do cientista, o que não será fácil.

Neste meio tempo entre a descoberta do paradeiro de Jonathan e o contato do cientista com Martha, uma grande revelação acontecerá. Ítalo ficará sabendo por meio de Leonardo que Clarice já foi casada com Jonathan, o que o deixará em choque.

A mãe da Clarice Cara e Coragem irá conversar com Jonathan, mas será enganada. O cientista não dirá a verdade sobre o que se trata a tão misteriosa fórmula que Jonathan e Clarice vinham trabalhando antes da diretora morrer.

Quando as cenas vão ao ar

Para quem está ansioso para descobrir o dia em que a mãe de Clarice Cara e Coragem vai avistar Jonathan pela primeira vez por causa da chamada de vídeo, a cena vai ao ar no dia na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. No capítulo seguinte, da sexta-feira (1), Vini descobrirá o lugar em que o personagem de Guilherme Weber está hospedado e assim os dados chegarão até Ítalo.

O primeiro encontro de Martha e Jonathan acontecerá apenas no sábado, primeiro dia de julho. A revelação de que o cientista já foi casado com Clarice e a conversa em que Jonathan mente para Martha acontecerão na próxima segunda-feira, dia 4 de julho.

*Informações da matéria baseadas nos resumos cedidos pela TV Globo de 27 de junho a 9 de julho. Acontecimentos e datas podem contar com mudanças da emissora sem aviso prévio ao público ou imprensa.

Quando chegou na trama, Martha acabou com os planos de Leonardo e assumiu a presidência da empresa. Relembre:

Quem é a atriz Claudia Di Moura?

Claudia de Moura (57), a mãe da Clarice Cara e Coragem, tem mais de três décadas de carreira como atriz. Porém, Claudia só começou a chamar a atenção do público das telinhas quando fez sua estreia na TV Globo, em 2018, aos 53 anos de idade. Na época, a artista atuou em sua primeira novela, Segundo Sol. Na obra de João Emanuel Carneiro, Claudia interpretou a empregada Josefa, que escondia um grande segredo sobre o patrão, Severo (Odilon Wagner).

A atriz fez sucesso no papel, foi indicada ao Prêmio Contigo de 2019 como atriz revelação, e depois foi chamada para atuar em mais um projeto da Globo, a série Sob Pressão. A famosa interpretou a personagem Maria em alguns capítulos da quarta temporada da produção médica. Depois, ela engatou o papel de Martha em Cara e Coragem.

Para quem só conheceu a atriz agora, ela tem uma carreira longa, porém, muito dedicado ao cinema e principalmente ao teatro. Ela atua desde os anos 1980 nos palcos e tem um nome estabelecido no cenário baiano, seu estado de origem.

Claudia Di Moura também é empresária e é dona da marca “Claudia Moura Rouparia”, que fabrica peças autorais há mais de 17 anos. A atriz é mãe de duas jovens, Ana Vitória e Iasmin Moura.

