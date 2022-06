Clarice morreu mesmo na novela? Empresária pode ter enganado a todos

No capítulo de Cara e Coragem exibido na última terça-feira, 31, Clarice (Taís Araújo) foi encontrada morta. Apesar do corpo da empresária ter sido mostrado durante o reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML), há duvidas se Clarice morreu mesmo na novela ou se forjou a própria morte. Nos próximos episódios, o público será apresentado a Anita, uma massoterapeuta idêntica a empresária.

Clarice morreu mesmo na novela ou está viva?

Ainda não há informações se Clarice morreu mesmo na novela ou se ela forjou a própria morte para se passar por Anita. Em sua conta no Instagram, a atriz Taís Araújo se despediu da personagem e afirmou que ela realmente se foi.

“Quem assistiu ao capítulo de ontem e mesmo com choro, velório e corpo continua achando que Clarice não morreu, levanta a mão”, questionou a atriz. Logo depois da exibição do capítulo, o público começou a teorizar nas redes sociais que a empresária estaria viva.

“Pois é, gente, fiz live depois da novela pra confirmar e como só a minha palavra não bastou, trouxe mais um bastidor pra mostrar pra vocês que sim, Clarice Gusmão morreu!”, disse.

No entanto, algumas cenas exibidas no folhetim dão a entender que Clarice possa estar viva. Isso porque ela já havia deixado um vídeo gravado para Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) dizendo que eles deveriam entregar a pasta com os documentos para Jonathan (Guilherme Weber) caso algo acontecesse com ela.

Com a entrada da massoterapeuta Anita na trama, Cara e Coragem ainda vai dar mais algumas dicas sobre uma possível conexão entre elas. De acordo com o Notícias da TV, no próximo sábado, 4, a personagem será contratada para trabalhar na companhia de dança que Pat treina – será mostrado que ela tentará esconder uma tatuagem no tornozelo, exatamente igual a que Clarice tinha. Os espectadores mais atentos devem se lembrar que nos primeiros capítulos, o desenho na perna da empresária foi mostrado quando Ítalo (Paulo Lessa) beijou a namorada.

No Twitter, os fãs teorizam se Clarice morreu ou está se passando por Anita. “Gente a Clarice não morreu, ela está forjando a morte por algum motivo “, comentou uma espectadora. “Será que quem morreu foi a Anita e a Clarice vai ser passar por Anita por algum motivo? Ítalo foi o IML e viu o corpo, então, se a Clarice não morreu, só pode ter sido a Anita”, publicou outro internauta.

Quem matou Clarice?

A morte de Clarice está envolta da mistérios. Além da dúvida se a empresária morreu ou não, ainda não se sabe quem foi o responsável pelo crime.

Um dos suspeitos é o próprio irmão da personagem, Leonardo (Ícaro Silva). Ambicioso, o vilão não media esforços para deixar a empresária para trás e tomar o lugar dela na presidência da Siderúrgica Gusmão.

No capítulo desta quinta-feira, 2, ele se mostrará genuinamente abalado com a morte da irmã e se recusará a sair do quarto. “Minha irmã tá morta por minha culpa”, dirá o vilão para sua amante Regina (Mel Lisboa).

“Você não cansa de dar bandeira?”, indaga ela. “Regina, saiu tudo errado. Minha irmã tá morta por minha culpa”, desabafa Leonardo. “Para de repetir isso. As coisas saíram do controle. Mas você não pode fazer nada agora”, responde a mulher.

