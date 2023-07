Mãe de Caio vai voltar na novela Terra e Paixão?

Uma reviravolta na história da mãe de Caio, Agatha (Bianca Bin), acontecerá nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. O corpo da primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) será exumado para dar andamento ao processo da herança movido pelo primogênito, mas a família La Selva se surpreenderá ao ver o caixão vazio.

O que aconteceu com a mãe de Caio?

Em cenas da novela Terra e Paixão que foram ao ar na sexta-feira, 30, o corpo de Agatha será exumado. Caio já havia ficado intrigado quando o médico diz que era melhor não mexer no passado, mas o primogênito quer seguir com o processo até o final.

Quando o caixão foi aberto, não havia nada lá dentro. Marino (Leandro Lima) e Rodrigo (Maicon Rodrigues), assim como Antônio e Caio, ficam chocados com a descoberta. "O caixão tá vazio! Cadê a minha mãe, pai?", questionou o personagem de Cauã Reymond.

O fazendeiro fica estarrecido e se quer consegue responder o filho. Caio também descobre que a certidão de óbito de Agatha está perdida e exige que Marino descubra o que aconteceu com o documento. Antônio também diz que não vai medir forças para descobrir o que aconteceu com sua primeira esposa.

A partir do capítulo de sábado, 31, o delegado vai começar a investigar o passado de Agatha. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital, e Lucinda (Débora Falabella) se oferece para marcar um encontro entre ele e Angelina (Inez Viana), já que a governanta trabalha na casa da família La Selva há muitos anos.

Angelina dirá que Agatha não era uma mulher confiável e suspeita de que ela pode ter tido um cúmplice. Mais adiante, essa trama será destrinchada pelo autor.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a princípio a atriz Bianca Bin faria apenas uma participação especial em Terra e Paixão. No entanto, a produção da novela decidiu dar mais importância para a personagem e a atriz foi convocada para gravar mais cenas.

Veja: Quem é o pai dos filhos de Irene em Terra e Paixão?

Qual o segredo de Agatha em Terra e Paixão?

O passado misterioso de Agatha vira à tona mais adiante no folhetim. Será revelado que a mãe de Caio teve um caso com Gentil (Flávio Bauraqui), com quem teve um filho, Jonatas (Paulo Lessa), conforme adiantado pela jornalista Débora Lima, do Notícias da TV.

A única que sabia desse segredo era Cândida (Susana Vieira), amiga de longa data de Agatha. A dona do bar até tenta contar para Antônio, mas morre antes.

Agatha contou com a ajuda de Cândida para esconder a gestação. Quando a criança nasceu, a a esposa de Antônio foi informada que correria risco de vida caso engravidasse novamente. Tempos depois, quando engravidou de Caio, decidiu levar a gestação até o fim.

Quem irá contar a verdade para Antônio será Gentil. As cenas devem ir ao ar apenas nos capítulos finais de Terra e Paixão.

Enquanto o segredo da mãe de Caio não é revelado, o primogênito vai explanar outros assuntos sobre o passado da família. Na próxima semana, o rapaz se desentenderá com Daniel (Johnny Massaro) após descobrir que ambos estão apaixonados por Aline (Bárbara Reis).

No meio da briga, Caio pegará uma foto que estava na caixa deixada por Cândida e mostrará para toda a família. Se trata de uma fotografia de Irene (Glória Pires) vestida com roupas sensuais na época em que era prostitua. Após a revelação, o advogado sairá dirigindo pela estrada e sofrerá um acidente de carro que causará sua morte.

Veja: O que a Petra tem? Segredo será revelado em Terra e Paixão