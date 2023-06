Quem é o pai dos filhos de Irene em Terra e Paixão?

Um dos mistérios da novela Terra e Paixão ganhará resolução nas próximas semanas do folhetim de Walcyr Carrasco. Após se sentir traído pelo irmão mais novo, Caio (Cauã Reymond) vai abrir a caixa de segredos que recebeu de Cândida (Susana Vieira) e revelará o passado sórdido de Irene. Além de falar sobre quem era a madrasta, ele também vai expor quem é o pai de seu meio-irmão.

Segredo de Irene em Terra e Paixão e paternidade de Daniel

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio vai revelar para a família que Irene era prostituta e que Daniel é filho de Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio La Selva (Tony Ramos). A vingança do personagem de Cauã Reymond será motivada por se sentir traído por Daniel, após ele descobrir o romance do advogado com Aline (Barbara Reis), mulher que o primogênito de Antônio ama desde o começo da novela.

Os resumos adiantam que as cenas irão ao ar depois que o folhetim atingir a marca dos 50 capítulos, nos episódios dos dias 5 e 6 de julho. Para provar suas acusações, ele usará as fotos que Cândida lhe deixou antes de morrer.

Além disso, não será difícil para a família de Irene acreditar nas palavras de Caio, já que poucos capítulos antes a megera terá revelado a Daniel (Johnny Massaro) que ela teve um romance no passado com Ademir. A megera deixará de fora a parte de que era garota de programa e que Daniel foi concebido enquanto ela ainda estava com o irmão do atual marido, mas não será possível escapar da verdade após as provas apresentadas por Caio.

Antônio se sentirá traído pela esposa e Daniel ficará transtornado. Para o horror de Irene, nos episódios seguintes o ricaço vai até sugerir dar a sucessão de seus negócios para Caio, mesmo com as brigas constantes entre ele e o filho legítimo, fruto do casamento com Agatha (Bianca Bin).

Já Petra (Debora Ozório), ao que tudo indica é mesmo filha de Antônio La Selva. A garota não será citada como filha de Ademir por Caio durante a cena que causará reviravolta na trama. Além disso, a jovem é mais nova que Daniel, então pela cronologia dos eventos, Daniel nasceu na época em que Irene estava grávida e trocou o cunhado pelo atual marido e Petra nasceu durante os anos seguintes do casamento da mãe com o fazendeiro.

Daniel vai morrer após confusão familiar

As revelações de Caio sobre quem é o verdadeiro pai do filho de Irene não irá causar apenas intrigas na família La Selva, mas também tragédia. Após descobrir que é herdeiro de Ademir e que a mãe mentiu durante toda sua vida, Daniel sairá alterado de casa. Ele pegará o carro e partirá pela estrada a toda velocidade, mas para seu azar, perderá o controle do veículo e sofrerá um grave acidente.

O rapaz não vai morrer logo de cara. Daniel será socorrido e passará um tempo hospitalizado, mas não resistirá aos ferimentos. Daniel vai despedir da mãe e dirá que a ama durante seus últimos suspiros. Logo em seguida morrerá, o que deixará a vilã possessa de raiva e em busca de vingança de Caio, a quem culpará pela morte do filho.

A primeira ideia de Irene após ouvir que Antônio pensa em dar a sucessão para Caio será convencer Graça (Agatha Moreira), até então noiva de Daniel, a se casar com Caio. A interesseira não vai perder tempo e tentará conquistar o rapaz com mentiras para conseguir dinheiro da família La Selva.

Caio se sentirá culpado pelo acidente e ainda será perseguido por causa das investidas de Graça e plano de Irene. O personagem de Cauã Reymond receberá até uma mensagem enviada pelo celular do falecido que pede que Caio cuide de seu filho com Graça. Para quem não se lembra, a criança nem é herdeira de verdade de Daniel, pois Agatha foi para a cama com Marino (Leandro Lima) para engravidar e tentar dar o golpe da barriga no advogado.

