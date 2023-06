O que a Petra tem? Segredo será revelado em Terra e Paixão

O que Petra tem será revelado nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Depois de se casar com Luigi (Rainer Cadete), a jovem se recusará a transar com o marido e dirá que essa é a condição para que eles permaneçam casados. A conversa com sua nova esposa deixará o golpista chocado.

Qual o segredo de Petra em Terra e Paixão?

Petra não suporta ser tocada e não quer fazer sexo com o marido de jeito nenhum. A revelação pegará o italiano de surpresa, já que os dois transaram quando Luigi chegou em Nova Primavera - no entanto, a agrônoma se deitou com ele apenas para agradá-lo e não por vontade própria. As informações foram adiantadas pela jornalista Sabrina Castro, do Notícias da TV.

O autor ainda não revelou se a repulsa de Petra por sexo está relacionada ao vício em remédios tarja preta, que pode afetar a libido, ou se a jovem sofreu algum trauma sexual e por isso começou a tomar os medicamentos.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, 29, Petra vai se recusar a transar com Luigi durante a lua de mel do casal. "Luigi, não quero, não posso mais. A gente continua casado se você me aceitar assim...", dirá a agrônoma.

Depois do choque inicial, Luigi dirá que nunca vai forçar a mulher a fazer algo que ela não queira, mas Petra terá medo que o casamento seja anulado novamente.

Em capítulos anteriores, Carrasco já havia dado algumas dicas sobre o motivo que levou a anulação do primeiro casamento de Petra. Durante uma discussão da agrônoma com Antônio (Tony Ramos), o fazendeiro insinuou que sexo seria o único motivo plausível para o ex-marido da jovem desistir da união. "Petra, você sabe a vergonha que eu passei? O povo não é ingênuo, filha. Quando um casamento é anulado é porque tem um motivo muito importante, forte: sexo", disse o produtor rural.

Irene descobre segredo da filha

Quem também descobrirá o segredo de Petra será Irene (Glória Pires), que ficará chocada ao saber que a filha não suporta transar. A socialite tentará convencer a herdeira a consumar a relação com o marido, mas a agrônoma ficará irredutível.

Luigi reclamará da abstinência para Irene, que vai conversar com a filha. "Luigi cuida de você, tenta ajudar com os remédios, trabalha na empresa. Que mulher não consegue fazer sexo? Tudo bem não gostar todas as vezes, mas tem que se esforçar, filha. Minha avó dizia que erguia a saia e rezava. E teve 15 filhos, imagine", dirá a esposa de Antônio.

A caçula se defenderá dizendo que até conseguia transar contra a sua vontade quando estava tomando os remédios, mas agora não quer mais. Irene aconselhará a filha a procurar um terapeuta, mas a garota recusará a oferta. "Não, mãe, agora eu caí em mim. Resolvi ser franca comigo, com o mundo. Posso continuar casada, mas sem sexo", responderá.

Com medo de ser abandonada por Luigi, Petra vai se afundar cada vez mais no vício em remédios tarja preta e será internada à força em uma clínica de reabilitação. Isso porque após a morte de Daniel (Johnny Massaro), Irene fará de tudo para que a filha fique com a sucessão. No entanto, com a agrônoma andando dopada pela casa, a madame ficará com medo que Antônia decida fazer Caio (Cauã Reymond) seu sucessor, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt.

Vale lembrar que Irene ainda terá um caso com Luigi mais adiante, mas o italiano irá roubar todo o dinheiro da sogra e fugir para a Itália.

