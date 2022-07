Dan Stulbach esposa: ator tem relacionamento de 14 anos

Em breve, Dan Stulbach retorna a faixa das 21h da TV Globo para integrar o elenco da novela Pantanal. O ator está longe do horário nobre da emissora desde 2018 e promete entregar um personagem que vai intrigar o público. Na vida pessoal, o ator é discreto. Dan Stulbach esposa tem dois filhos e não aparecem juntos em fotos nas redes sociais.

Quem é Dan Stulbach esposa?

A jornalista e documentarista Heloisa Becker Albertani é Dan Stulbach esposa. O famoso não publica fotos ao lado da amada nas redes sociais e mantém o relacionamento totalmente fora dos holofotes. Os dois estão juntos há 14 anos e criam dois filhos juntos, Davi de 9 anos e Anita de 11 anos de idade.

Em entrevista à Quem em 2017, Dan contou que a dupla nunca subiu ao altar para oficializar a união. O ator também disse que fala pouco sobre o assunto para resguardar ao máximo a identidade de sua família. “É algo que me ajuda a ser feliz”, comentou.

A Dan Stulbach esposa é bastante discreta e mantém uma conta privada no Instagram. A jornalista tem pouco mais de 70 seguidores e segue pouco mais de 150 perfis. No total, ela conta com 125 publicações na rede social, mas não deixa nenhuma delas aberta ao público.

Dan é bastante presente em sua conta oficial do Instagram atualmente, mas compartilha pouco de sua vida pessoal. Grande parte dos posts são sobre os trabalhos ou conteúdos do gosto do artista, como esportes, música, televisão, entre outros interesses. Apesar de seus filhos aparecem em algumas das mais de 1900 publicações do ator, as fotos das crianças são raridade.

Na mesma entrevista à Quem em 2017, que revelou nunca ter se casado no papel, Dan contou que era pouco presente nas redes até se tornar um dos apresentadores do CQC (Custe o Que Custar), em 2015. Durante o período, o famoso sentiu a necessidade de ter um contato maior com o público.

Quem Dan Stulbach vai ser em Pantanal?

Dan Stulbach vai interpretar o deputado Ibraim na novela Pantanal. O último papel de Stulbach no horário nobre da Globo foi em O Último Guardião, em 2018. Seu novo personagem em Pantanal será pai da jornalista Erica (Marcela Fetter), que há pouco começou a aparecer no folhetim. A jovem irá embora de Mato Grosso do Sul em breve o deputado dará às caras no Pantanal depois que Erica decide retornar a fazenda de José Leôncio.

O político vai pressionar que Zé Lucas se case com Erica, já que a moça retornará à trama grávida. Porém, o interesse de Ibraim irá além de ver a filha feliz, o deputado vai se mostrar muito interessado na influência de José Leôncio na região e também nos bens do pecuarista.

Para quem não lembra da trama de 1990, cuidado com o spoiler: Érica e Ibraim serão desmascarados depois que Zé Lucas topar casamento. O primogênito de José Leôncio vai descobrir que a gravidez da moça é falsa.

Dan também está em Filhas de Eva

Para quem é fã do artista, Dan Stulbach também está no ar todas as terças e quintas-feiras como o Dr. Kléber Caldas na série Filhas de Eva. A produção foi lançada na Globoplay em 2021 e agora é exibida na TV aberta, depois da novela Pantanal.

Na trama, ele é casado há mais de 20 anos com Olívia, personagem de Giovanna Antonelli, uma mulher bem sucedida com quem tem uma filha adolescente, Dora (Debora Ozório). O que a esposa dele não sabe, é que Kleber tem um caso com Cléo (Vanessa Giácomo).

Leia também: Érica Pantanal 1990: quem interpretou a jornalista?