Marcos fica com Ruth ou Raquel em Mulheres de Areia?

Gêmea boa descobrirá a verdade no final da novela e vai atrás do empresário

Marcos (Guilherme Fontes) é apaixonado por Ruth em Mulheres de Areia, mas se envolve com ambas as irmãs. O empresário é enganado por Raquel, que seduz e manipula o rapaz para que ele acredite que a professora é a mau-caráter da história. Depois da suposta morte da vilã, a mocinha assume o lugar dela para ficar ao lado de seu grande amor sem saber que a megera está viva e vai voltar para se vingar. Sabendo da confusão entre as duas, Marcos fica com quem?

Qual o final de Marcos em Mulheres de Areia?

O empresário termina a novela ao lado de Ruth, seu verdadeiro amor. A protagonista vai atrás do rapaz após descobrir que ele nunca a traiu com Raquel, como ela imaginava, e que tudo não passava de mais um plano maquiavélico da vilã para separá-los.

O desenrolar da história de Ruth, Marcos e Raquel começa a partir do retorno da vilã para Pontal D'Areia. A essa altura da trama, a mocinha já terá contado para o empresário que ela assumiu o lugar da irmã depois do acidente de barco. O único que sabia da verdade até então era Tonho da Lua (Marcos Frota).

Raquel, que não morreu coisa nenhuma, volta para a cidade decidida a se vingar de Ruth e separá-la de Marcos. Na reta final do folhetim, a megera se deita ao lado do empresário, que está dopado, para que a professora os pegue no flagra e acredite que seu amado está lhe traindo com sua própria irmã. Decepcionada, a gêmea boa termina com o rapaz. Até aí, o plano da personagem diabólica dá certo.

O que Raquel não esperava é que César (Henri Pagnoncelli) também armaria uma vingança contra ela. Nas cenas finais de Mulheres de Areia, o homem persegue a vilã enquanto ela dirige e fecha seu carro na estrada. A perseguição faz com que a gêmea má perca o controle do veículo e capote em uma ribanceira.

Depois da morte de Raquel, Isaura (Laura Cardoso) decide contar a verdade para Ruth. A humilde senhora revela que a megera armou para separá-la de Marcos e que o empresário nunca traiu.

Ruth decide ir atrás de Marcos, que está prestes a ir embora da cidade. "Eu fui injusta com você e você não merecia", diz a protagonista. "Então peraí, você descobriu o que aconteceu naquela noite?", questiona o rapaz. "A Raquel te deu um remédio, você ficou dopado e apagou.... Você me perdoa?", pergunta a mocinha.

O empresário aceita as desculpas de sua amada e os dois reatam de vez. "Não quero mais brigar, a única coisa que quero na vida é ficar com você", diz o personagem de Guilherme Fontes.

Veja: Como está Cibele Larrama hoje, a Luzia de Mulheres de Areia

O que acontece no final da novela Mulheres de Areia?

As cenas finais de Mulheres de Areia mostram os desfechos de Marcos e Ruth, e também de um dos personagens mais marcantes na trama, Tonho da Lua.

O rapaz, que passa toda a novela esculpindo estátuas de mulheres de areia, vai embora da pequena cidade junto com uma caravana do circo. A despedida deixa Alzira (Giovanna Gold) arrasada, já que ela é apaixonada pelo personagem de Marcos Frota. A mulher termina a trama vagando sozinha pela praia, abraçando as obras feitas pelo artista.

A última cena da trama é de Marcos e Ruth. O casal aparece viajando juntos para um resort de frente para o mar e trocam declarações de amor. "Nós dois aqui parece um sonho, né?", questiona o rapaz. "E pensar que eu quase te perdi... Eu nunca fui tão feliz em toda minha vida", diz a mocinha. "Eu também não", afirma o moço.

Os dois sobem e um barco, sem destino. "Para onde nós vamos?", pergunta Ruth. "O caminho não importa. Vamos atrás dos nossos sonhos". E termina a novela.

Veja: Quem matou Wanderlei em Mulheres de Areia?