Como está Cibele Larrama hoje, a Luzia de Mulheres de Areia

Sumida das telinhas há quase dez anos, Cibele Larrama hoje não trabalha mais como atriz de novelas. A intérprete de Luzia de "Mulheres de Areia" sofreu um acidente em um set de filmagem e precisou passar por procedimentos cirúrgicos para se recuperar.

Por onde anda a atriz Cibele Larrama?

O último trabalho de Cibele Larrama, 54, foi em 2014 na novela "Milagres de Jesus", da Record. A atriz fez uma breve aparição na trama dois anos depois de sofrer um acidente de trabalho.

Em 2012, a atriz interpretou Allat em "Rei Davi", também na Record. A artista mexia com pólvora em uma das cenas e foi surpreendida por uma explosão, que causou um princípio de incêndio rapidamente controlado pela equipe da emissora.

Larrama, no entanto, teve parte dos ombros e dos cabelos queimados, e precisou se afastar das gravações durante três semanas durante o processo de cicatrização. Ela passou por uma cirurgia nas costas para amenizar as marcas de queimadura.

A atriz não teve o contrato renovado com a Record e se afastou das novelas desde então. Cibele até tem uma página no Instagram, mas que está trancada para amigos e família. A paulista também não deu entrevistas nos últimos anos.

O primeiro papel da artista foi na novela Mulheres de Areia, quando interpretou Luzia. Nos anos seguintes, emplacou outros trabalhos na Globo em "A Viagem" (1994), "Você Decide" (1995), "Cobras e Lagarto" (2006), "Sete Pecados" (2007) e "Beleza Pura" (2008). No SBT, ela esteve na novela "Pérola Negra" (1998).

Em 2020, a atriz apareceu em um vídeo no YouTube falando sobre uma Ação Solidária organizada pelo Evento SOS. No entanto, ela mudou seu nome artístico para Ana Cibele Andrade. A Luzia de Mulheres de Areia foi casada com o diretor, publicitário e ator Manitou Felipe, de quem se separou em 2012.

Nos comentários das publicações, os internautas escreveram mensagens sobre a ausência da atriz das telinhas e por onde ela anda.

Por onde andam os atores de Mulheres de Areia?

Cibele Larrama não é a única atriz que sumiu das telinhas. Ao menos outras três estrelas da novela que fez sucesso na década de 90 não aparecem há tempos em trabalhos na televisão.

Um deles é Marcos Frota, 66, que interpretou Tonho da Lua, um dos personagens mais lembrados. O ator é uma grande estrela da teledramaturgia nacional e já esteve em dezenas de novelas, mas está longe dos estúdios de gravação da Globo há sete anos. O último trabalho do famoso foi em 2016, quando esteve em "Sol Nascente". Frota é dono de um circo desde 1995 e atualmente se dedica ao trabalho com artistas circenses.

Se lembra de Isadora Ribeiro, a Vera de Mulheres de Areia? Hoje com 55 anos, seu último trabalho na televisão foi em 2012 quando esteve no seriado "(fdp)" da HBO Brasil. Em sua página no Instagram, ela compartilha diariamente sua rotina e conteúdo sobre exercícios e bem-estar, arrancando elogios pela boa forma.

Outro atriz de Mulheres de Areia que está sumida da Globo é Giovanna Gold, 59, que interpretou Alzira. A famosa apareceu brevemente no último capítulo do remake de "Pantanal" (2022) por ter participado da primeira versão da trama interpretando Zefa. Em 2021, esteve na novela "Gênesis", da Record, mas também investiu em outras áreas: ela criou um aplicativo para ajudar atores a decorar textos.

A reprise de Mulheres de Areia vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. Todos os capítulos também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

