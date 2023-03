Antes e depois de Claudia Abreu, atriz de 52 anos

Claudia Abreu está com 52 anos e afastada das novelas há algum tempo. Relembre a carreira e veja o antes e depois! Na imagem, a atriz em Hipertensão (1986) e a Lei do Amor (2016) - Foto: Reprodução/Globo

Um dos nomes mais elogiados das telinhas, Claudia Abreu dedicou a maior parte de sua vida à arte. Hoje com 52 anos, a talentosa atriz conquistou seu primeiro em uma novela ainda na adolescência. Apesar de estar longe dos folhetins desde 2016, a famosa tem somado outros trabalhos entre séries e filmes nos últimos anos.

A primeira novela Claudia Abreu foi Hipertensão (1986), que lhe rendeu um grande destaque. Ela passou no teste para a novela de Ivani Ribeiro aos 15 anos de idade. Pouco depois que o folhetim estreou nas telinhas, ela completou 16.

Na trama de Hipertensão, ela interpretou Luiza, filha de Odete (Lupe Gigliotti) e irmã de Viriato (Bruno Rocha). Ela trabalhava na fazenda Santa Lúcia com a mãe e era arrumadeira. A menina cresceu na presença dos patrões, por isso, tinha grande apreço por eles. A vida de sua família se complica quando a moça se envolve com Raimundo (Taumaturgo Ferreira). Pouco depois, a jovem é assassinada e descobre-se que a culpada pelo crime era ninguém mais ninguém menos que Donana (Geórgia Gomide), mãe de seu namorado.

Veja o antes e depois da atriz Claudia Abreu

Depois do sucesso, ela engatou em mais uma novela, O Outro (1987), de Aguinaldo Silva que trazia Malu Mader, atriz que contracenou outras vezes. Na história ela vivia Zezinha, filha adolescente de Denizard de Mattos (Francisco Cuoco).

Logo depois, ela atuou em Fera Radical (1988), também com Mader, em que interpretou Ana Paula Flores, jovem que alimenta um amor impossível por seu tio Fernando (José Mayer).

Em seguida, ela esteve em Que Rei Sou Eu? (1989) e então protagonizou o sucesso Barriga de Aluguel (1990 - 1991). A famosa tinha 19 anos quando o folhetim estreou e completou 20 quando a trama já estava no ar. Ao lado de Cassia Kis e Victor Fasano, ela viveu uma história dramática criada por Gloria Perez.

Ela era Clara, uma jovem mãe de aluguel para o casal Ana e Zeca. O problema é que a a pobre moça se apega ao bebê que cresce em sua barriga e por isso após o nascimento quer ficar com ele, gerando uma grande batalha.

Nos anos que se seguiram, a atriz apareceu em Anos Rebeldes (1992), Pátria Minha (1994 - 1995), A comédia da Vida Privada (1995 - 1996), Tieta do Agreste (1996), Mulher (1998) e em Força de um Desejo (1999 - 2000).

Outro grande sucesso de sua carreira foi a novela Celebridade (2003 - 2004), de Gilberto Braga. Aos 33 anos, ela interpretou Laura Prudente da Costa, que tem uma marcante rivalidade com Maria Clara Diniz, papel de Malu Mader.

Dissimulada e ambiciosa, Laura aparece na empresa de Maria dizendo ser uma grande fã do trabalho da modelo e produtora. Ela consegue se aproximar da moça com planos que podem derrubá-la. Em suas artimanhas, ela usava a ajuda do amante e cúmplice Marcos (Márcio Garcia).

Depois de viver Vitória Rocha, a administradora de um restaurante na Grécia, em Belíssima (2005 - 2006), Claudia Abreu interpretou Dora em Três Irmãs (2008 - 2009). Pouco depois, em 2012, aos 41 anos, ela viveu uma de suas personagens mais famosas de sua carreira, a extravagante rainha do eletroforró Chayene de Cheias de Charme.

A cantora era uma piauiense que começou a carreira no grupo Leite de Cobra. Após sabotar a cantora titular da banda, conseguiu sua vaga e se tornou um hit. Mandona e grossa, ela vê seu império em risco quando as Empreguetes Penha (Taís Araújo), Rosário (Leandra Leal) e Cida (Isabella Drummond) começam a fazer sucesso.

Após este trabalho, Claudia Abreu esteve em apenas mais duas novelas. A primeira delas foi Geração Brasil em 2014, como a personagem Pamela Parker, filha do magnata Jack Parker (Luiz Carlos Miele).

Por último, ela interpretou Heloísa Martins aos 46 anos de idade. A trama contou com duas fases, na primeira a personagem era vivida por Isabelle Drummond e na segunda por Claudia Abreu.

Na história, ela se apaixonava por Pedro (Chay Suede/ Reynaldo Gianecchini), mas após a morte dos pais, flagra uma suposta traição do amado. Ela então deixa o Brasil e se casa com Tião Bezerra (José Mayer). Após duas décadas, Helo retorna ao país como uma bem sucedida dona de galeria de arte, mas reencontra o amor do passado, Pedro.

Nos últimos anos, Claudia Abreu apareceu como cotada para as novelas Todas as Flores e também Mar do Sertão, mas acabou ficando de fora do elenco de ambas. Seu trabalho mais recente é a série Desalma (2020 - 2022) e o filme O Silêncio da Chuva (2020).

