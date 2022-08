Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira e cantarola canção do pai

A atriz que interpreta Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira na vida real e prestou uma pequena homenagem ao pai no capítulo de terça-feira (2) na novela Pantanal. A famosa soltou a voz e roubou o episódio, ganhando vários elogios do público nas redes sociais. A personagem da novela cantalorou uma das canções mais famosas da discografia de Renato Teixeira e também trouxe versões de outras clássicas da moda viola.

Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira e solta a voz em Pantanal

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira com a atriz Alexandra Corrêa, a primeira esposa do cantor. Ela mostrou que herdou a afinação do pai e soltou a voz no capítulo desta terça-feira (2) de Pantanal. A famosa esteve em cenas ao lado de Almir Sater, na chalana de Eugênio, e cantou três canções.

A primeira delas foi Romaria, uma das músicas mais conhecidas da carreira de Renato Teixeira, o pai da atriz. Nesta cena, a canção não apareceu completa, pois Maria Bruaca apenas cantarolava um dos trechos.

Enquanto a personagem cantava um pedaço da canção, ela ia até Eugênio lhe entregar o um prato de comida, que elogiava a voz da mulher. A ex-esposa de Tenório não acreditou de verdade nas palavras do chalaneiro e brincou que ele era um mentiroso.

Mais tarde no capítulo, Maria Bruaca passou por um momento dramático. Ela cantou a música Meu Primeiro Amor – eternizada na voz de Cascatinha e Inhana nos anos 50 – enquanto chorava e se livrava de sua aliança de casamento. Neste cena, Almir Sater tocava e Isabel Teixeira cantava toda a música.

Antes do final do episódio, mais um momento musical de Isabel e Almir voltava a acontece. Desta vez, os personagens apresentaram a canção Chalana, de Mario Zan, que ficou bastante conhecida nas vozes de Renato Teixeira e também Almir Sater, que são grandes amigos na vida real. Na trilha oficial da novela, Chalana aparece diversas vezes na voz de Roberta Miranda.

A Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira e cantou a música Romaria, confira a letra completa:

É de sonho e de pó

O destino de um só

Feito eu perdido em pensamentos

Sobre o meu cavalo

É de laço e de nó

De gibeira o jiló

Dessa vida cumprida a sol

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

O meu pai foi peão, minha mãe solidão

Meus irmãos perderam-se na vida

A custa de aventuras

Descasei, joguei, investi, desisti

Se há sorte eu não sei, nunca vi

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

Me disseram, porém, que eu viesse aqui

Pra pedir de romaria e prece

Paz nos desaventos

Como eu não sei rezar, só queria mostrar

Meu olhar, meu olhar, meu olhar

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Ilumina a mina escura

E funda o trem da minha vida

Sou caipira, pira, pora

Nossa Senhora de Aparecida

Letra de Meu Primeiro Amor, de Cascatinha e Inhana

Saudade, palavra triste

Quando se perde um grande amor

Na estrada longa da vida

Eu vou chorando a minha dor

Igual uma borboleta

Vagando triste por sobre a flor

Seu nome, sempre em meus lábios

Irei chamando por onde for

Você nem sequer se lembra

De ouvir a voz desse sofredor

Que implora por seu carinho

Só um pouquinho do seu amor

Meu primeiro amor

Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu

Meu primeiro amor

Foi como uma flor que desabrochou e logo morrer

Nesta solidão

Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais

São prantos de dor que dos olhos caem

É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais

Letra de Chalana

Lá vai uma chalana

Bem longe se vai

Navegando no remanso

Do rio Paraguai

Oh, Chalana, sem querer

Tu aumentas minha dor

Nessas águas tão serenas

Vai levando meu amor

Oh, Chalana, sem querer

Tu aumentas minha dor

Nessas águas tão serenas

Vai levando meu amor

E assim ela se foi

E nem de mim se despediu

Oh Chalana, vai sumindo

Lá na curva do rio

E se ela vai magoada

Eu bem sei que tem razão

Fui ingrato, eu feri

O seu pobre coração

E assim ela se foi

E nem de mim se despediu

A Chalana vai sumindo

Lá na curva do rio

E se ela vai magoada

Eu bem sei que tem razão

Fui ingrato, eu feri

O seu pobre coração

Fui ingrato, eu feri

O seu pobre coração

Maria fica até o final da novela na chalana?

Apesar de conquistar o apelido “Maria Chalaneira”, a personagem não ficará a bordo da embarcação de Eugênio para sempre. Bruaca permanece durante uma grande leva de episódios trabalhando e vagando com a chalana, mas depois de algum tempo nessa vida sobre as águas, ela é acolhida na casa de José Leôncio – onde Alcides trabalha desde que deixou a fazenda de Tenório.

Apelidada nas redes sociais de “pensão do Pantanal”, a casa de José Leôncio é conhecida por abrigar todo mundo, sejam eles moradores da região ou visitantes. Maria Bruaca ficará morando por lá até o final da novela, quando irá deixar o Pantanal para trás.

Nos últimos capítulos da trama, Alcides vai assassinar Tenório – para se vingar por ter sido castrado pelo vilão – e então vai voltar para sua terra natal, o Sarandi (PR). Maria Bruaca vai embora com ele, pois tem terras que herdou de Tenório por lá e assim os dois podem começar uma nova vida.

Maria Bruaca é filha de Renato Teixeira na vida real. Na trama, a personagem começou a viver na chalana depois de ter sido expulsa de casa e tentar matar Tenório. Relembre:

