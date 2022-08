Miriam Pantanal 1990: como foi o final do affair de Jove

Depois que Juma se revoltou com Jove e chutou o marido para escanteio, a personagem Miriam Pantanal 1990 entrou na trama. Interpretada por Rose Abdallah na época, a mulher mexeu com o coração do filho caçula de José Leôncio e tentou levá-lo para a cama. Em 2022, a personagem vai ser vivida por uma novata das telinhas, a atriz de 22 anos Liza Del Dala.

Como foi o final de Miriam Pantanal 1990

Miriam Pantanal 1990 não teve o final que queria. A moça desejava ficar com Joventino (Marcos Winter), mas o rapaz se negou a ir para a cama com ela na trama da novela e logo retornou para casa, a deixando para trás. Para quem não lembra, nas cenas que foram ao ar na Manchete, os dois se conheceram durante um rodeio em Barretos, no estado de São Paulo.

A dupla passou o dia juntos, participaram das atrações locais e ganharam momentos que fizeram o coração de Jove balançar pela moça. No final do período em que se divertiram, o herdeiro do rei do gado chega a revelar para a mulher que ele não conseguiu hospedagem, o que se torna a deixa de Miriam Pantanal 1990 para oferecer que ele fique no mesmo quarto de hotel que ela.

Apesar de estar separado de Juma neste ponto da história, Jove pensa na esposa e se nega a ir para o quarto de Miriam Pantanal 1990. A mulher continua tentando seduzir o rapaz e deseja levá-lo para sua cama, mas acaba fracassando na tentativa.

Após Miriam Pantanal 1990 não conseguir nada com Jove, ele retorna para o estado de Mato Grosso do Sul e nunca mais encontra com a personagem de Rose Abdallah. Na versão original, Miriam não tomou nenhuma atitude de viajar até o Pantanal para reencontrar Jove ou algo parecido. Se por acaso a dupla for ganhar um romance mais intenso no remake, ainda não revelado pela emissora.

Por onde anda Rose Abdallah

Atualmente, a atriz que foi Miriam Pantanal 1990 está com 60 anos de idade e continua trabalhando como atriz e também se tornou diretora. A famosa se dedica bastante ao teatro, no momento Rose dirige a apresentação de Adelaide Sem Censura, espetáculo que abre o Festival de Monólogos no Teatro Glaucio Gill em 2022.

Em 2021, ela apareceu na frente das câmeras com a quarta temporada da série Sob Pressão. Rose interpretou a personagem Luzia no nono episódio da quarta temporada da atração. Em 2020, ela esteve no filme Natureza Morta e em 2019 atuou em Amor sem Igual, novela da Record que agora é reprisada na faixa das 21h45.

No últimos anos, ela também atuou em Filhos da Pátria (2017), Os Dias Eram Assim (2017), Brasil a Bordo (2017), Paixão e Virtude (2014), A Grande Família (2012), Tropa de Elite 2 (2010), Os Amadores (2005), entre outros. A estreia da atriz na televisão foi como Miriam Pantanal 1990.

Quando Miriam vai aparecer no remake de Pantanal?

Se os planos da TV Globo não mudarem, segundo o resumo da emissora, Miriam vai aparecer na trama de 2022 pela primeira vez no capítulo do dia 8 de agosto, uma segunda-feira. No final deste episódio, será o mostrado o primeiro encontro da moça com Jove e o personagem de Jesuíta Barbosa ficará encantado por ela.

No remake, a trama da personagem será diferente da Miriam Pantanal 1990. Em 2022, Jove e Miriam vão se conhecer durante uma viagem que o rapaz fará para Santa Catarina, no intuito de conhecer um novo método de plantio que deseja implementar na fazenda de José Leôncio.

Nesta versão, Miriam é uma agroecóloga, que é a uma profissão especializada em desenvolvimento sustentável. Como Jove vai estar com ideias para implementar nas terras do pai, ele vai aprender alguns métodos com Miriam.

O casal vai se aproximar cada vez mais e Jove vai chegar a tirar sua aliança de casamento. Se seguir os passos de 1990, os dois não vai de fato iniciar um romance, mas não foi revelado até agora qual foi o destino escolhido pelo autor Bruno Luperi para os personagens em 2022.

O papel do remake ficou com a carioca Liza Del Dala. A atriz ainda não deu às caras em nenhuma novela, mas já trabalhou nas peças Metamorfose Social, O Testamento e Nua, além da websérie Diário poético e no curta-metragem Rosas Agressivas.

