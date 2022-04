Filho de Tenório em Pantanal terá romance com a meia-irmã Guta

Um novo filho de Tenório em Pantanal entrará em breve na trama do remake. O jovem é de uma segunda família que o vilão tem em outro estado e sua esposa Maria Bruaca não sabe. Interpretado pelo ator Lucas Leto, o personagem vai se envolver com Guta (Julia Dalavia), filha única de Tenório (Murilo Benício) com Bruaca (Isabel Teixeira).

Quem é o filho de Tenório em Pantanal que fica com Guta?

Marcelo é o filho de Tenório que se envolve com Guta. Interpretado pelo ator Lucas Leto, o herdeiro do fazendeiro vive em São Paulo com a mãe e aparece na novela depois que é revelado que Tenório tem um caso de anos e mantém outra família escondida.

Marcelo e Gutam se conhecem e apaixonam-se perdidamente, mas sabem que o romance que vivem é proibido, por conta de serem do mesmo pai. A dupla esconde o incesto de Tenório, mas durante a trama, a verdade vem a tona e o vilão fica transtornado com a situação.

Durante o relacionamento com o filho de Tenório ao longo da novela, Guta chega a engravidar, o que piora a situação dos dois. Mais tarde no folhetim, Zuleika, mãe de Marcelo, resolve acalmar a situação e conta a verdade para a família: que Marcelo não é filho biológico de Tenório e que por isso não é meio-irmão de Guta.

A revelação é chocante, mas também um alívio, já que assim o casal fica livre para ser feliz lado a lado.

No último capítulo da primeira versão do folhetim, Guta e Marcelo acabam se casando de forma improvisada. Os dois são convidados no casamento duplo de José Leôncio com Filó e Tadeu e Zefa. Porém, antes de subirem todos ao altar, Guta e Marcelo também ganham o privilégio da troca de alianças e acabam casando no calor do momento.

Zuleika pede para José Leôncio e Filó que sejam os padrinhos de seu neto e fica ao lado do filho e da nora para o que precisarem.

Guta se apaixona por Jove no começo da novela, mas o romance não vai longe. Veja os vídeos no Youtube da novela Pantanal.

Ator que faz Marcelo no remake de Pantanal

Na novela Pantanal de 2022, o papel de filho mais velho de Tenório com Zuleika é do ator Lucas Leto, baiano de 23 anos de idade. Lucas atua desde 2014, quando passou a integrar o Bando de Teatro Olodum.

A estreia do jovem nas telinhas aconteceu há poucos anos, em 2017, quando interpretou Beto na minissérie Música da Minha Vida. Antes disso, ele havia aparecido apenas em um curta-metragem.

Pouco depois disso, Lucas fez sua aparição no mundo dos folhetins. A primeira novela de Lucas Leto foi Bom Sucesso, em que viveu o personagem Wagner dos Santos – o Waguinho – em 2019. Em 2022, o filho de Tenório em Pantanal, Marcelo, é o segundo papel do ator em uma novela.

Filhos de Tenório na novela Pantanal

Além de Marcelo, Tenório tem outros filhos homens com Zuleika. O vilão também é pai de Roberto e Renato, os rapazes são mais novos que Marcelo. Roberto é vivido pelo ator Cauê Campos, carioca de 20 anos que trabalha nas telinhas desde os 10 anos de idade. Já Renato é vivido por Gabriel Santana, também carioca, de 22 anos, que começou a carreira no SBT.

Em 2012, Cauê fez sua estreia na TV Globo com a novela Avenida Brasil. Depois, ele apareceu em Lado a Lado (2012 – 2013), A Grande Família (2014), além dos filmes Minha Mãe é Uma Peça: O Filme (2013) e Meu Passado me Condena (2013).

Em seguida, ele trabalhou na novela Babilônia, além da série Detetives do Prédio Azul, que depois ganhou longa-metragem. O trabalho mais recente do filho de Tenório na novela Pantanal foram as séries As Seguidoreas (2022) e Desjuntados (2021).

Já Gabriel Santana apareceu pela primeira vez na televisão com a novela Chiquititas, do SBT, de 2013 a 2014. O jovem viveu o personagem Mosca.

Algum tempo depois, ele estreou nas telinhas da Globo com a série Carcereiros (2017) e então esteve na série Z4, parceria do SBT com o Disney Channel Brasil. Em 2019, ele foi Cléber Braga em Malhação, sua última novela antes Pantanal.

